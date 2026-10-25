مصرع 22 شخصا إثر وقوع حادث تصادم على طريق سريع في كينيا

أعلنت الشرطة الكينية، اليوم /الأحد/، مصرع 22 شخصا على الأقل إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة على طريق سريع يربط العاصمة "نيروبي" بمدينة "مومباسا" الساحلية الواقعة على طول المحيط الهندي.

وذكرت الشرطة الكينية - بحسب ما أوردت صحيفة "ذا ستار" الكينية - أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا جراء الحادث، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبه، صرح عبد الله خليف مفوض مقاطعة "ماكويني" الواقعة جنوبي البلاد بأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للنقل والسلامة في كينيا أفادت، في وقت سابق، بأن هذا الجزء من الطريق السريع يشهد وقوع حوادث سير متكررة، مشيرة إلى أنه تم إصدار توصيات لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة على هذا الجزء من الطريق.. فيما يأتي هذا الحادث بعد مرور ثلاثة أسابيع على وقوع حادث آخر على الطريق ذاته تسبب في مقتل 17 شخصا.