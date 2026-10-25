وفد «فيفا» يبدأ اجتماعاته مع اتحاد الكرة المصري لمتابعة مشروعات التطوير والحوكمة المالية

بدأ وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اجتماعاته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري، وبمشاركة الإدارات المالية وإدارة شئون اللاعبين، لمتابعة مشروعات «فيفا للأمام» ومراجعة ملفات الحوكمة المالية والإدارية.

وتأتي الاجتماعات في إطار التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، بهدف متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج «فيفا للأمام»، والوقوف على آليات العمل والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب مراجعة الملفات المالية والإدارية ذات الصلة.

مراجعة ملفات الحوكمة المالية والإدارية

وتتضمن الاجتماعات مراجعة ملفات الحوكمة المالية، ومتابعة الإجراءات المتبعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لإدارة الموارد والمشروعات.

كما تشهد الاجتماعات تنسيقًا بين وفد «فيفا» والإدارات المختصة بالاتحاد المصري، وفي مقدمتها الإدارات المالية وشؤون اللاعبين، لمناقشة الملفات المرتبطة باختصاصاتها ومتابعة سير العمل وفق الأطر المعتمدة.

تعزيز التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري

وتستهدف هذه الاجتماعات دعم جهود تطوير العمل المالي والإداري داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب توطيد التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في تنفيذ برامج التطوير.

ويُعد برنامج «فيفا للأمام» أحد البرامج التي أطلقها الاتحاد الدولي لدعم تطوير كرة القدم، من خلال تمويل المشروعات والمبادرات التي تستهدف تعزيز البنية التحتية والإدارية وتطوير منظومة اللعبة في الاتحادات الوطنية الأعضاء.