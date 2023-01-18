بعد توفير البنوك 2 مليار.. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

انهار سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء بعد أن ارتفع إلى ارقام قياسية بفعل المضاربات التي حدث في وقت سابق.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

واقترب سعر الدولار اليوم في السوق السوداء من سعر صرف الدولار اليوم في البنوك، خاصة بعد بيان البنك المركزي المصري، والذي أعلن خلاله قيام القطاع المصرفى بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم

وتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بين 32-34 جنيها للدولار الواحد، بعد أن وصل في وفت سابق قرابة الـ 40 جنيها.

سعر الدولار اليوم

وتراجعت أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك متراوحا بين 29.43 و29.70 للشراء و29.35 و29.80 للبيع، بعد أن صعد إلى 32.61 جنيها الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري 29.56 جنيه للشراء و29.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

وفي أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري، بنك مصر” وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى 29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 29.53 جنيه للشراء و29.63 جنيه للبيع.

وفي بنوك:" المشرق، الكويت الوطني، المصرص لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، دبي الوطني، الأسكندرية" سجل سعر الدولار اليوم 29.53 جنيه للشراء و29.63 جنيه للبيع.