عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد توفير البنوك 2 مليار.. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي -صورة أرشيفية

انهار سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء بعد أن ارتفع إلى ارقام قياسية بفعل المضاربات التي حدث في وقت سابق.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

واقترب سعر الدولار اليوم في السوق السوداء من سعر صرف الدولار اليوم في البنوك، خاصة بعد بيان البنك المركزي المصري، والذي أعلن خلاله قيام  القطاع المصرفى بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

txt

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

txt

خسر 160 جنيها.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم على مستوى جميع الأعيرة

txt

تراجع 9 قروش.. انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

أسعار الدولار اليوم 

وتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بين 32-34 جنيها للدولار الواحد، بعد أن وصل في وفت سابق قرابة الـ 40 جنيها.

 سعر الدولار اليوم

وتراجعت أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك متراوحا بين 29.43 و29.70 للشراء و29.35 و29.80 للبيع، بعد أن صعد إلى 32.61 جنيها الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري 29.56 جنيه للشراء و29.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري، بنك مصر” وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى 29.43 جنيه للشراء و29.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 29.53 جنيه للشراء و29.63 جنيه للبيع.

وفي بنوك:" المشرق، الكويت الوطني، المصرص لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، دبي الوطني، الأسكندرية" سجل سعر الدولار اليوم 29.53 جنيه للشراء و29.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم اسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء سعر الدولار في السوق السوداء الدولار سعر الدولار مصر سعر الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

خالد الغندور يثير الجدل بعد تأهل الاهلي لنهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

رامي رضوان يستعين بالمعجم اللغوي لتفسير مقولته «ميسور الحال في بلد غني»

بعد توفير البنوك 2 مليار.. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

كيفية التقديم في وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. احرص عليه بعد الصلاة مباشرة

أهرامات وساحات للعب بالكرات| اكتشاف أول شبكة طرق سريعة في العالم.. ما القصة؟

كيف حاربت الدولة جرائم إجهاض الحوامل والتحرش وهتك العرض.. القانون يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المسكنات.. 3 طرق خارقة للقضاء على آلام الظهر في ثوانٍ

اسم له تاريخ.. ما هي جنسية الأخوان صيدناوي وكيف كونا امبراطوريتهما؟

أعراض تشبه الأنفلونزا|كيف تعرف إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو مرض أكثر خطورة؟

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ