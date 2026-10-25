ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد عن تصريحاته بشأن برشلونة

منح جوليان ألفاريز جماهير أتلتيكو مدريد هدف الفوز واعتذارا أمس السبت، بعدما حسم الفوز 1-0 على ديبورتيفو لا كورونيا قبل أن يطلب المغفرة لإعلانه رغبته في اللعب لبرشلونة.

سجل المهاجم الأرجنتيني هدفاً للمباراة الثانية على التوالي، ليقترب أتلتيكو مدريد من برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين، ثم تطرق إلى التعليقات التي أدت إلى توتر علاقته مع الجماهير في ملعب ويمبليانو.

وصرح ألفاريز لمحطة موفيستار بلس الإسبانية: "أود أن أعتذر لجماهيرنا عما قلته في كأس العالم؛ لقد كان خطأ من حيث طريقة كلامي وتوقيته".

وأضاف: “أتفهم سبب غضب الجماهير، لو كنتُ مشجعا، لغضبتُ أيضا خاصة بالنظر إلى الدعم الذي قدموه لي منذ وصولي.”

قال ألفاريز خلال كأس العالم 2026 إنه "يريد تحقيق حلمه" باللعب لبرشلونة، مما أدى إلى نزاع حول الانتقالات امتد خلال فترة ما قبل الموسم وفترة الانتقالات الصيفية حيث رفض أتلتيكو مدريد البيع لمنافسيه.

بعد أن تعرض ألفاريز للاستهجان بشكل منتظم على أرضه هذا الموسم، تلقى تصفيقا حارا من بعض المشجعين بعد هدف يوم السبت.

وقال: “آمل أن أتمكن من تغيير هذا الوضع بالعمل الجاد والتواضع، أشعر بتحسن في المباريات الأخيرة - سواء من الناحية البدنية أو من ناحية التحكم بالكرة، أريد مساعدة الفريق وبذل قصارى جهدي.”

يملك أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، 25 نقطة، أما ريال مدريد، صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة، فيحلّ ضيفاً على برشلونة في ملعب كامب نو اليوم الأحد في أول مباراة كلاسيكو هذا الموسم.