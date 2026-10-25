سيميوني يعلق على اعتذار ألفاريز لجماهير أتلتيكو مدريد

علق دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، على اعتذار جوليان ألفاريز لجماهير الفريق بشأن تصريحاته الخاصة بالانتقال لبرشلونة، مشيدا بمبادرة اللاعب بالاعتذار.

وقدم ألفاريز اعتذار صريح لجماهير "الروخي بلاننكوس" بعد تسجيله هدفًا للمباراة الثانية على التوالي، على تصريحاته خلال فترة كأس العالم، التي أكد فيها رغبته بالانتقال لبرشلونة وتحقيق حلمه وهو ما رفضه أتلتيكو مدريد.

وقال سيميوني: "الاعتراف بالخطأ يتطلب شجاعة، أكن احترامًا كبيرًا لمن يعتذرون، لأن طلب المغفرة ليس بالأمر الهين، أنا سعيد لجوليان، فهو يشعر براحة أكبر الآن، عندما يقول شيئًا كهذا، فذلك لأنه صادق في قوله".

وأضاف: "نحن بحاجة إليه، إذا أراد النادي بلوغ القمة التي يحلم بها المشجعون، فنحن بحاجة إلى جوليان في أفضل حالاته".

ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متأخرًا بنقطين عن فريق برشلونة المتصدر برصيد 27 نقطة.