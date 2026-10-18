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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر قلق أرسنال من انتقال مهاجم أتلتيكو مدريد إلى برشلونة

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
مجدي سلامة

كشفت بعض التقارير الصحفية عن حالة من القلق لدى نادي أرسنال الإنجليزي بشأن صفقة جوليان ألفاريز مهاجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

ويرغب أرسنال في ضم ألفاريز إلى صفوفه في الوقت الحالي، وتدعيم خط الهجوم، لكن حالة القلق تأتي؛ بسبب إمكانية انتقاله إلى برشلونة.

وسبق أن دخل برشلونة في خط المفاوضات مع ألفاريز بداية الموسم الجاري، وحاولوا إقناع إدارة أتليتكو، لكن الأخير رفض التفريط في اللاعب.

وما زاد من مخاوف أرسنال؛ هو تعاقد ألفاريز مع وكيل لاعبين، هو نفسه الذي ساهم في انتقال رودري إلى صفوف فريق برشلونة في الصيف الماضي.

أرسنال ألفاريز برشلونة

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