محمد فضل يكشف سر تعاقد أرسين فينجر مع محمد النني في أرسنال

كشف محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس سؤاله للفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال الإنجليزي، بشأن أسباب تعاقده مع محمد النني، لاعب منتخب مصر السابق، موضحًا رد المدرب الفرنسي على هذا السؤال.

وقال محمد فضل، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه وجّه إلى فينجر سؤالًا كان يشغل الجماهير المصرية، بشأن سبب اختياره محمد النني للانضمام إلى أرسنال، وما الإمكانيات التي رآها فيه ودفعته للتعاقد معه.

وأوضح فضل أن فينجر رد عليه قائلًا إنه كان يمتلك لاعبين يتميزون بالسرعة الكبيرة، ولذلك احتاج إلى لاعب يستطيع تهدئة إيقاع اللعب والتحكم في نسق المباراة.

وأضاف أن المدرب الفرنسي أشاد بقدرة النني على تجنب التمريرات الخاطئة، واللعب بشكل آمن، إلى جانب التراجع بالكرة عند الحاجة، مؤكدًا أهمية وجود لاعب قادر على ضبط إيقاع الفريق في اللحظات التي يحتاج فيها إلى الهدوء والتنظيم.

وأشار رد فينجر، بحسب رواية محمد فضل، إلى أن دور النني لم يكن مقتصرًا على التمرير، بل امتد إلى تحقيق التوازن داخل الملعب، ومنح الفريق القدرة على التحكم في إيقاع اللعب وفقًا لمتطلبات المباراة.