دوري السيدات.. "المسابقات" توقف عدداً من لاعبي ومدربي وادي دجلة ومركز شباب الزهور وتحويلهم للانضباط

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها، تعقيباً على أحداث مباراة مركز شباب الزهور ووادي دجلة، التي أقيمت يوم 23 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الدوري المصري للسيدات، إيقاف أحمد عبد الرحيم رشاد، المدرب، وبسنت عبد العزيز محمد، ووداد حسني السيد، وهنا مدحت السيد، وعاليا عز الدين أحمد، وTETTEH EUGENIY، من دجلة وإحالتهم إلى لجنة الانضباط بالاتحاد.



كما أوقفت اللجنة كلاً من: نهاد محمدي عبد الحليم، المدير الفني، وصلاح الدين محمد الغياطي، مدير القطاع بالمركز، وياقوت فاروق حسن مدرب الحراس، من مركز شباب الزهور وإحالتهم إلى لجنة الانضباط بالاتحاد.

شهدت الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات أزمة بين وادي دجلة ومركز شباب الزهور ببورسعيد، تحولت إلى اشتباكات بين الطرفين عقب المباراة، وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤول عن إشعال الأزمة.

وحل وادي دجلة ضيفا على مركز شباب الزهور، مساء أمس الجمعة، في مواجهة انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد، ليتلقى الغزلان الهزيمة الثانية هذا الموسم، بعدما الخسارة من مسار بالنتيجة نفسها.