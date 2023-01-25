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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء متباين للأخضر.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي -صورة أرشيفية

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري هدوء نسبي خلال تعاملات اليوم الاربعاء 25-1-2023، بعد أن شهدت الأسعار تحركا طفيفا في ختام تعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم 

تباين أداء الدولار الدولار اليوم أمام العملات الأخري، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو  بعدما أظهرت بيانات عودة نشاط الشركات بمنطقة اليورو لتحقيق نمو متواضع في يناير.

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وصعد الدولار مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع أمام الين قبل ان يتخلى عن مكاسبه ليجري تداوله منخفضا 0.44 بالمئة عند 130.095 ين.

هبط  الجنيه الإسترليني 0.34 بالمئة أمام الدولا خلال اليوم ووصل إلى  1.2334 دولار بعدما أظهر مسح تراجع نشاط القطاع الخاص البريطاني في يناير كانون الثاني بأسرع وتيرة في عامين.

أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء 25 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب أيضا، بالإضافة إلى أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الدولار امام الجنيه اليوم

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 29.89 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين فقط عن معاملات أمس ويليه مصرف أبو ظبي التجاري حيث سجل سعر الدولار اليوم داخله 29.84 جنيه للشراءو29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وفي أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلي المصري، بنك مصر) سجل سعر الصرف اليوم 29.74 جنيها للشراء و29.84 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية مسجلا 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

 وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار اليوم  29.84 للشراء و29.94 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار بنك التنمية الصناعية 29.72 جنيه للشراء و29.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 29.74 جنيها للشراء و29.84 جنيه للبيع.

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