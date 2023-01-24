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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

تحركت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-1-2023،  على مستوى  شراء وبيع في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بفارق قرشين تقريبا.

 وكانت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه قد شهدت تحركًا كبيرًا الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار العديد من السلع.

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سعر الدولار امام الجنيه اليوم

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 29.89 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين فقط عن معاملات أمس ويليه مصرف أبو ظبي التجاري حيث سجل سعر الدولار اليوم داخله 29.84 جنيه للشراءو29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفي أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلي المصري، بنك مصر) سجل سعر الصرف اليوم 29.74 جنيها للشراء و29.84 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية مسجلا 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

 وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار اليوم  29.84 للشراء و29.94 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار بنك التنمية الصناعية 29.72 جنيه للشراء و29.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 29.74 جنيها للشراء و29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي


وفي البنك المركزي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 29.80 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنوك:"بلوم، ميد بنك، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني، البنك المصري للتنمية، بنك أبو ظبي التجاري، بنك الإمارات دبي" 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

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