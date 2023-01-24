شعبة المستوردين: حالة واحدة تؤدي لانخفاض الأسعار.. وتحذير عاجل حول الدولار

أدلى أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، عدة تصريحات مهمة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وكانت كالآتي:

اللي معاه دولار هيشربه.. تحذير عاجل من شعبة المستوردين

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن المضاربات على الدولار ما زالت موجودة.

وأضاف: "إذا استمر البنك المركزي في إجراءاته المتعلقة في تغيير التعامل مع الدول بالدولار، فاللي معاه دولار؛ يشربه".

وكشف أسباب وجود أزمة في الدولار بمصر، قائلا: "هناك مضاربات ومتاجرة، وأشخاص ليس لديهم ضمير، فضلا عن أن هناك من يريد إسقاط الاقتصاد المصري".

وأوضح: "تحدث مضاربات وتلاعب في الدولار، فضلا عن تهريب الدولار بعيدا عن المصارف الشرعية، وبأرقام مخيفة، أسبوعيا"، منوها بأهمية تتبع هذه العمليات والتصدي لها لحل أزمة الدولار.

المستوردين: لو خرجنا من عباءة الدولار الأسعار ستنخفض بشكل كبير

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن مصر تعتبر أكثر دولة مستقرة أمنيا في المنطقة.

وأضاف أحمد شيحة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الاهتمام بالبنية التحتية عامل أساسي لجذب الاستثمارات المباشرة لمصر".

وأشار أحمد شيحة، إلى أن إعلان البنك المركزي الروسي، اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي خطوة أولى لهدف استقرار الأسعار.

وأوضح: "لو خرجنا من عباءة الدولار الأسعار ستنخفض بشكل كبير.. يمكن أن نتعامل بهم بالعملات الأخرى مثل الإيوان الصيني والروبل الروسي وجميع العملات العربية وغيرها".

عضو شعبة المستوردين: مصر أكثر دولة استقرارا في المنطقة

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن مصر أكثر دولة استقرارا في المنطقة.

وأضاف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "استطعنا الخروج من المؤامرة التي كانت تستهدف إسقاط الدولة المصرية بفضل الجيش والشرطة".

وتابع: "نعيش حاليا في الفوضى الخلاقة الاقتصادية"، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المكتملة الأركان.

وأوضح أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين أن مصر تعتبر أكثر دولة مستقرة أمنيا في المنطقة.

