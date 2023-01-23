عضو شعبة المستوردين: مصر أكثر دولة استقرارا في المنطقة.. فيديو

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن مصر أكثر دولة استقرارا في المنطقة.

وأضاف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "استطعنا الخروج من المؤامرة التي كانت تستهدف إسقاط الدولة المصرية بفضل الجيش والشرطة".

أشار أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين،: "نعيش حاليا في الفوضى الخلاقة الاقتصادية"، مؤكدا: "مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المكتملة الأركان".

وأكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين،: "مصر تعتبر أكثر دولة مستقرة أمنيا في المنطقة".

