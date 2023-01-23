أحمد موسى يعرض نموذج محاكاة لجهود الداخلية في تتبع بلاغ استغاثة.. فيديو

عرّض الإعلامي أحمد موسى، نموذج محاكاة لجهود وزارة الداخلية في تتبع بلاغ استغاثة لأحد المواطنين، وكيفية التحرُك من أجل إنقاذ مجموعة من المواطنين احترق بهم مركب نيلي؛ من خلال غرفة عمليات تحوي أحدث النظم التكنولوجية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث، اليوم، عن ضبط كمية من شحنات المخدرات بقيمة 8 مليارات جنيه، وذلك على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 71 بأكاديمية الشرطة.

وأشاد أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، بجهود وزارة الداخلية، مؤكدا أن كل ما يهم ضباط الداخلية هو تثبيت ركائز الأمن لخدمة الوطن، متابعًا «ممكن يكون جمبك ومتعرفوش، تعرفه لو حصل حاجة لا قدر الله؛ لأن ده دوره، والإرهاب شن حملات لاستهداف رجال الداخلية، ولسه بيستهدفوها».

حملات استهداف الداخلية

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «قبل 2011 كانت حملات استهداف الداخلية من الداخل؛ كان فيه صحفيين للأسف بيستهدفوا الوزارة، وهناك أحد الصحفيين كان حبيب خيرت الشاطر، وكان يكتب مقالات عن الإخوان، بيزعلوا مني جدًا بالمناسبة لأني بفكرهم، وفي الوقت ده كنت بتصدى لهؤلاء بأسمائهم؛ كنت واقف مع بلدي وهما يدافعون عن الإخوان».

وأوضح أحمد موسى، أنه لم يغير حديثه أو موقفه أبدًا منذ عام 1987 ضد الإرهاب منذ بدأ العمل صحفيًا في جريدة الأهرام، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت وزارة الداخلية من أجل فتح الباب أمام الإرهاب لدخول مصر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أن وزارة الداخلية رجال لا تنام؛ من أجل خدمة الوطن والمواطنين؛ عكس أولئك الذين يهاجمون الدولة دون أي داعي؛ مؤكدًا أنه كان من الضروري عرض بطولات الشرطة على المواطنين؛ لتوضيح كيف يواجهون الموت في سبيل الوطن والمواطن.