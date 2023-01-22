بعد إعلان استخدامه تجاريا.. الجنيه يوجه ضربة قاسية للدولار في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد 22-1-2023، عقب العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة وهو ما مكنها من إعادة السيطرة على المضاربات التي شهدها سوق الصرافة الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

واقترب سعر الدولار اليوم في السوق السوداء من سعر صرف الدولار اليوم في البنوك، خاصة بعد الاعلان عن إدراج الجنيه المصري في سلة عملات البنك المركزي الروسي، وأيضا الانباء حول دراسة الصين ادراج الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها.

ونجح القطاع المصرفى في ظل الإجراءات الحكومية بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال ثلاثة أيام ، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 29.85 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر الدولار اليوم 29.84 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

وفي بنك بلوم وصل سعر الدولار اليوم إلى 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار اليوم في كريدي أجريكول إلى 29.80 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع،

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار أمام الجنيه 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

وفي بنوك:" البنك التجاري الدولي، بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، البنك المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، بلوم" سجل سعر الدولار اليوم 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين " مصر، الأهلي المصري" 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية إلى 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر الدولار اليوم 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.