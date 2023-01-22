عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد إعلان استخدامه تجاريا.. الجنيه يوجه ضربة قاسية للدولار في السوق السوداء

صدى البلد

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد 22-1-2023، عقب العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة وهو ما مكنها من إعادة السيطرة على المضاربات التي شهدها سوق الصرافة الفترة الماضية.

txt

حجم إنتاج السكري ارتفع.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم بمصر؟

txt

تحرك جديد في سعر الدولار اليوم الأحد 22-1-2023

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

واقترب سعر الدولار اليوم في السوق السوداء من سعر صرف الدولار اليوم في البنوك، خاصة بعد الاعلان عن إدراج الجنيه المصري في سلة عملات البنك المركزي الروسي، وأيضا الانباء حول دراسة الصين ادراج الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها.

ونجح القطاع المصرفى في ظل الإجراءات الحكومية بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال ثلاثة أيام ، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

 

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 29.85 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر الدولار اليوم 29.84 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

 وفي بنك بلوم وصل سعر الدولار اليوم إلى 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار اليوم في كريدي أجريكول إلى 29.80 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع،

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار أمام الجنيه 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

وفي بنوك:" البنك التجاري الدولي، بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، البنك المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، بلوم" سجل سعر الدولار اليوم 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين " مصر، الأهلي المصري" 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية إلى 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر الدولار اليوم  29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار اليوم اسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار اليوم أسعار صرف الدولار اليوم سعر الدولار مصر سعر الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

مقابل 100 مليون جنيه.. الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر

موضوعات متعلقة

المعهد القومي للحوكمة يشهد تخريج 14 شركة ناشئة

حجم إنتاج السكري ارتفع.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم بمصر؟

أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية خلال منتصف التعاملات

فرصة ذهبية.. حساب توفير جديد بأعلى عائد في مصر

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم في البنوك

"معهد التخطيط القومي" يوقع اتفاقا لتنظيم دبلوم ريادة الأعمال

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمدينة أكتوبر الجديدة

تحرك جديد في سعر الدولار اليوم الأحد 22-1-2023

ترشيحاتنا

بعد اعتماد روسيا .. أسعار صرف العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 22 يناير 2023

قرار عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الأسلحة الغربية

جديد قضية محمد عادل.. سيناريوهات تحدد مصير قاتل نيرة أشرف

ارتدت خاتم زواج.. حقيقة عودة ياسمين صبري لـ أحمد أبو هشيمة |فيديو

لتقليل الاعتماد على الدولار.. البرازيل والأرجنتين تبدآن الاستعدادات لإصدار عملة موحدة

الكويت.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة ويجز "يقلب" السوشيال ميديا.. وجورجينا تثير ضجة بثمن عقد واحد

بالأحضان.. رامز جلال يثير زعر مايا دياب فى Joy Awards

مكتوفة الحركة| أصالة تتعرض لموقف محرج في حفل joy awards بسبب فستانها

جريء وغير معتاد.. أسماء أبو اليزيد تتألق في حفل joy awards

فيديو

الطبق بـ 60 جنيها .. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ