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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حجم إنتاج السكري ارتفع.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم بمصر؟

صدى البلد

ارتفع إنتاج منجم السكري في مصر من الذهب بنسبة 6% إلى 440.974 ألف أونصة في العام المالي 2022.

وكشف تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أن الإيرادات بلغت 788.4 مليون دولار، مقارنة بإنتاج 415.37 ألف أونصة في العام المالي 2021 بقيمة إيرادات حوالي 733.3 مليون دولار.

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أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية خلال منتصف التعاملات

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تحرك جديد في سعر الدولار اليوم الأحد 22-1-2023

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فرصة ذهبية.. حساب توفير جديد بأعلى عائد في مصر

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أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق

أسعار الذهب اليوم 

وعالميا، يتطلع الذهب للصعود إلى النطاق بين 1950 و 1960 دولار مدعوما بضعف الدولار والعوائد الضعيفة على السندات الأمريكية، حيث أثارت البيانات الأمريكية مخاوف الركود

وتشهد أسعار الذهب اليوم الاحد 22-1-2023 في مصر، استقرارا نسبيا على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا بقوة.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم، خاصة المقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم  الاحد 22-1-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا أسعار العملات أمام الجنيه على رأسها سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى العديد من أسعار السلع

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم بنحو 170 جنيها مقارنة بأعلى مستوى وصل له سعر الذهب وهو 1950 جنيها لـ سعر الذهب عيار 21.

وتراجعت الاسعار الأسبوع الجاري بنحو 20 جنيها للجرام الواحد مقارنة بـ أسعار الذهب الاسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2,011  للبيع و 2,034 للشراء 

سعر الذهب عيار 22

ووصل  سعر الذهب اليوم عيار 22  إلى 1844  للبيع و 1.865 للشراء 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1760  للبيع و1,780 للشراء

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,011 شراء 2,034
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,844 شراء 1,865
أسعار الذهب اليوم عيار 21بيع 1,760 شراء 1,780
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,509 شراء 1,526
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,173 شراء 1,187
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,006 شراء 1,017
الاونصةبيع 62,555 شراء 63,266
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 14,080 شراء 14,240
الكيلوبيع 2,011,429 شراء 2,034,286
اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب الان الذهب

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