حجم إنتاج السكري ارتفع.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم بمصر؟

ارتفع إنتاج منجم السكري في مصر من الذهب بنسبة 6% إلى 440.974 ألف أونصة في العام المالي 2022.

وكشف تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، أن الإيرادات بلغت 788.4 مليون دولار، مقارنة بإنتاج 415.37 ألف أونصة في العام المالي 2021 بقيمة إيرادات حوالي 733.3 مليون دولار.

أسعار الذهب اليوم

وعالميا، يتطلع الذهب للصعود إلى النطاق بين 1950 و 1960 دولار مدعوما بضعف الدولار والعوائد الضعيفة على السندات الأمريكية، حيث أثارت البيانات الأمريكية مخاوف الركود

وتشهد أسعار الذهب اليوم الاحد 22-1-2023 في مصر، استقرارا نسبيا على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا بقوة.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم، خاصة المقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاحد 22-1-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا أسعار العملات أمام الجنيه على رأسها سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى العديد من أسعار السلع

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم بنحو 170 جنيها مقارنة بأعلى مستوى وصل له سعر الذهب وهو 1950 جنيها لـ سعر الذهب عيار 21.

وتراجعت الاسعار الأسبوع الجاري بنحو 20 جنيها للجرام الواحد مقارنة بـ أسعار الذهب الاسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2,011 للبيع و 2,034 للشراء

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 22 إلى 1844 للبيع و 1.865 للشراء

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1760 للبيع و1,780 للشراء