فرصة ذهبية.. حساب توفير جديد بأعلى عائد في مصر

قدم البنك العربي الإفريقي الدولي، حساب توفير جديد بعائد ثابت يصل إلى %20 تحت مسمى حساب التوفير جولدن بلس.

أعلى فائدة في البنوك

ويعد هذا العائد هو أعلى عائد في مصر على حاسبات التوفير، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري شروط ومميزات الحساب الجديد.

وأوضح البنك العربي الافريقي الدولي، أن الحد الأدنى لحساب التوفير جولدن بلس هو 50,000ج، مشيرا إلى أن تكلفة مصاريف فتح الحساب 50 جنيه والمصاريف الدورية 15 جنيه شهريا، ويتم خصم 60 جنيه مصاريف الحد الأدني عن الشهر الذى يصبح فيه الحساب اقل من مبلغ 5,000ج

كما أنه يتم صرف العائد على حساب التوفير الجديد حساب التوفير جولدن بلس شهريا، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي.

عائد حساب التوفير

الحد الأدنى لاحتساب العائد مبلغ 50 ألف جنيه يتم احتساب العائد كالاتى:

دورية العائد الشهرى18%

دورية العائد الربع السنوى 18.5%

دورية العائد النصف سنوى 19 %

دورية العائد السنوى 20%

كما إنه يتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر من يوم 1 الي أخر يوم في الشهر

ويستهدف الحساب الجديد العملاء الأفراد فقط، وبالجنيه المصري فقط

أسعار الفائدة

سيبدأ احتساب أسعار الفائدة للنظام اعتبارًا من 1 فبراير 2023 (إذا أراد العميل الاستمتاع بالسعر في فبراير ، فعليه / عليها فتح الحساب قبل بداية الشهر)

بالنسبة للأوراق الأساسية التي يقوم العميل بإحضارها لفتح الحساب هي:

- البطاقة الشخصية سارية (او جواز السفر سارى)

- بيان الدخل

- إيصال مرافق