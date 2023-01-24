الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة في الأوقاف.. التقديم خلال أيام

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الحاجة إلى شغل وظيفة 1000 مدرس وإمام وخطيب و1000 عامل للعمل بوزارة الأوقاف، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية بداية من يوم 31 يناير الجاري.

والأسبوع الماضي، سلم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بالوزارة.



وجدد وزير الأوقاف شكره للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها، وإنجازها بشكل يحقق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

من جانبه سلم الدكتور صالح الشيخ قائمة المرشحين لشغل وظائف الأئمة وعددهم ٥٤٨ مرشحًا، منهم ٢٥ مرشحًا بنسبة 4,6% من الأشخاص ذوي الهمم.



كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن أعداد المرشحين لوظيفة إمام وخطيب ومدرس وفقًا للتوزيع الجغرافي كالتالي:



تم تغطية 24 محافظة بنسبة ٨٩٪ من المحافظات، وجاء توزيعهم على النحو التالي: (الشرقية ٥٢ مرشحًا، الدقهلية ٤٩، الغربية ٣٩، القاهرة ٣٧، المنوفية ٣٥، كفر الشيخ ٣٥، البحيرة ٣٢، القليوبية ٣١، بني سويف ٣٠، المنيا ٢٧، الجيزة ٢٢، أسيوط ٢١، سوهاج ٢١، قنا ٢١، الإسكندرية ١٩، الفيوم ١٩، الأقصر ١٨، دمياط ١٣، أسوان ١٢، الإسماعيلية ٥، مطروح ٥، الوادي الجديد ٢، شمال سيناء ٢، وبورسعيد مرشح واحد).



جدير بالذكر أن تسليم النتيجة جاء بعد عرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على دولة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتوجيه بتسليمها إلى وزارة الأوقاف لإعمال شئونها.