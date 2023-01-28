بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

بدأ الأوربيون والأمريكان في ابتكار طرق جديدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها تناول الحشرات وأخيرًا "تأجير الدجاج".

أعلنت مزرعة أمريكية يديرها زوجان من ولاية بنسلفانيا مواجهة أزمة ارتفاع أسعار البيض من خلال مبادرة غريبة تقوم على "تأجير الدجاج".

فراخ للإيجار

تتيح خدمتهما للعملاء استئجار حظيرة دجاج مكونة من دجاجتين إلى 4 دجاجات "بياض" لمدة 6 أشهر، يشمل الإيجار دعمًا من المزرعة.

جدير بالذكر أن الدجاجات يضعن ما يصل إلى عشرين بيضة في الأسبوع الواحد، مما سيدر بالخير على المستأجر.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فقد تضاعف متوسط ​​سعر البيض في أجزاء من البلاد في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وانتشرت مقطع فيديو يوثق مبادرة "إيجار الفراخ" عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا الضجة والسخرية، كتب أحد المستخدمين: "فراخ للإيجار، مزارع امريكية توفر خدمة تأجير دجاج بياض كـ حل خارج الصندوق لمواجهة الارتفاع الرهيب فى اسعار البيض.

أسعار إيجار الفراخ

يتم تأجير الدجاجات مقابل 500 دولار لكل 2 دجاجة، بالإضافة إلى "عش" وأطباق للطعام.

