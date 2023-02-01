الفراخ نزلت 13 جنيها وبشرى بشأن انخفاض أسعار البيض والدواجن قريبا

استيقظنا اليوم على أخبار سارة تبشر بانفراجة في الأزمة و تشير إلى تراجع اسعار الدواجن بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، فبعدما وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيها تراجع اليوم ليبدأ من 67 جنيها إلى 70 جنيهًا للمستهلك، وذلك على خلفية الافراج عن كميات كبيرة من الأعلاف

وكانت وزارة الزراعة أعلنت الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف ، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر الماضي حتى 25 يناير ٢٠٢٣ ) حوالي 2.291 مليون طن، بمبلغ 1.154 مليار دولار.



و كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر سنويا، في سياق متصل بـ أسعار الفراخ، مشيرة إلى أن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا ما بين الأحمر والأبيض والبلدي.

و الان سنستعرض مع حضراتكم اسعار الدواجن في الأسواق اليوم :

الدواجن البيضاء: بين 67-72 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 80 - 82 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 78- 80 جنيها للكيلو

البانيه: بين 150- 155 جنيها للكيلو

صدور دجاج بالعظم 125 جنيها

الدواجن الرومي: 85-95 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: 63-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي :

-سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 93-94 جنيها في المزرعة و 97-100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

-سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 92-93 جنيها في المزرعة، وبين 95 و 97 جنيها للطبق للمستهلك.