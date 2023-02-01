عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الفراخ نزلت 13 جنيها وبشرى بشأن انخفاض أسعار البيض والدواجن قريبا

صدى البلد

استيقظنا اليوم على أخبار سارة  تبشر بانفراجة في الأزمة و تشير إلى تراجع اسعار الدواجن  بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، فبعدما وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيها تراجع اليوم ليبدأ من 67 جنيها إلى 70 جنيهًا للمستهلك، وذلك على خلفية الافراج عن كميات كبيرة من الأعلاف
وكانت وزارة الزراعة أعلنت الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف ، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر الماضي  حتى 25 يناير ٢٠٢٣ ) حوالي 2.291 مليون طن، بمبلغ 1.154 مليار دولار.


و كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر سنويا، في سياق متصل بـ أسعار الفراخ، مشيرة إلى أن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا ما بين الأحمر والأبيض والبلدي. 
 و الان سنستعرض مع حضراتكم اسعار الدواجن في الأسواق اليوم : 
الدواجن البيضاء: بين 67-72 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
الدواجن البلدى: بين 80 - 82 جنيهًا للكيلو
الأوراك: بين 78- 80 جنيها للكيلو
البانيه: بين 150- 155 جنيها للكيلو
صدور دجاج بالعظم 125 جنيها
الدواجن الرومي: 85-95 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء: 63-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي :
-سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 93-94 جنيها في المزرعة و 97-100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.
-سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 92-93 جنيها في المزرعة، وبين 95 و 97 جنيها للطبق للمستهلك.

 

شاهد الفيديو

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور ينجح في حل أزمة قيد الصفقات الجديدة خلال ساعة.. ومفاجأة بشأن الدولار وانخفاض أسعار الذهب.. أبرز أخبار التوك شو

حريق داخل مستشفي خيري بالمطرية والحماية المدنية تكافح النيران

قرار عاجل في اتهام رئيس مجلس إدارة مستشفى شهير بالاتجار بالأعضاء البشرية

مسئول فرنسي: التهديد الإيراني بدأ يمس أراضي أوروبا.. وترسانتها تسبب عدم الاستقرار

اليوم.. اجتماع عاجل لـ أوبك بلس.. وتوقعات باستمرار مستويات الإنتاج دون تغيير

الرئيس السيسي يهنئ جمهوريتي ناورو وسيرلانكا بذكرى يوم الاستقلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«رمضان كريم» يخرج من ورطة الاعتذارات بشخصيات جديدة.. تفاصيل كاملة

لأول مرة.. علماء صينيون يستنسخون 3 أبقار لتحقيق اكتفاء ذاتي من الألبان

قبل حفلها في عيد الحب.. أغرب إطلالات مايا دياب على المسرح| شاهد

وهيا بتصوره.. فتاة تتعرض لتصرف مأساوي من شمبانزي بالصين| شاهد

فيديو

الفراخ نزلت 13 جنيها وبشرى بشأن انخفاض أسعار البيض والدواجن قريبا

استولى على 50 مليون جنيه.. حكاية مستريح الإسكندرية| فيديو

هكذا أصبح شكله.. أسمن طفل ينقص وزنه ويصدم الجميع| شاهد

تفشي متحور جديد لكورونا في مصر | أعراضه غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ