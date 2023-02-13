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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد ارتفاع الحديد 11 ألف جنيه|أسعار مواد البناء والذهب بنشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يهتم الكثير بأخبار الخدمات، إذ موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات والتي تشمل أسعار  الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بعد ارتفاع وثبات لمدة أسبوع تقريبا ، وتراجع سعر الجرام عيار...

 

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه أمام الدولار في هذا التوقيت.. كم يسجل الأخضر؟

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك ، استقرار في البنوك الحكومية والخاصة ، إذ استقر الأخضر عند نحو 30.38 جنيها كأقل سعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

 

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، “أسعار الفراخ” مقارنة بالأيام الماضية بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات في الكيلو الواحد للدواجن البيضاء، لتعود إلى..

 

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر زيادة مقارنة بأسعار الأيام الماضية ، إذ ارتفع سعر طن حديد عز بقوة خلال الفترة الماضية.

 

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يتعرض الكثير منا لمواقف طارئة، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، أرقام الطوارئ الخاصة بالجهات المختلفة ، للاستعانة بها حال حدوث طارئ في المنزل أو على الطريق.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يترقب المصريين يوميًا مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة ينتظر الكثير من الصائمين في شهر رجب الحالي، موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب...

 

ثلوج بهذه المناطق.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم ثاني أيام الدراسة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم والظواهر الجوية على البلاد اليوم ثاني أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، إذ تتعرض البلاد إلى 3 ظواهر جوية اليوم.

اسعار الدواجن الذهب والدولار مواقيت الصلاة الحديد والأسمنت

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