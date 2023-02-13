بعد ارتفاع الحديد 11 ألف جنيه|أسعار مواد البناء والذهب بنشرة خدمات صدى البلد

يهتم الكثير بأخبار الخدمات، إذ موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات والتي تشمل أسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بعد ارتفاع وثبات لمدة أسبوع تقريبا ، وتراجع سعر الجرام عيار...

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك ، استقرار في البنوك الحكومية والخاصة ، إذ استقر الأخضر عند نحو 30.38 جنيها كأقل سعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، “أسعار الفراخ” مقارنة بالأيام الماضية بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات في الكيلو الواحد للدواجن البيضاء، لتعود إلى..

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر زيادة مقارنة بأسعار الأيام الماضية ، إذ ارتفع سعر طن حديد عز بقوة خلال الفترة الماضية.

قد يتعرض الكثير منا لمواقف طارئة، ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية، أرقام الطوارئ الخاصة بالجهات المختلفة ، للاستعانة بها حال حدوث طارئ في المنزل أو على الطريق.

يترقب المصريين يوميًا مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة ينتظر الكثير من الصائمين في شهر رجب الحالي، موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب...

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم والظواهر الجوية على البلاد اليوم ثاني أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، إذ تتعرض البلاد إلى 3 ظواهر جوية اليوم.