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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 13-2-2023

سعر الدولار في البنك
سعر الدولار في البنك المركزي

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 3 قروش فى سعر الشراء و البيع .


ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.53جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC،التجارى الدولي CIB ،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،بلوم) نحو  30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (أبوظبي التجاري،الإسكندرية) نحو 30.45جنيه للشراء و 30.55جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.38جنيه للشراء و 30.48جنيه للبيع .

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الدولار بـ 30.43.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

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تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  29.69جنيه للشراء و 29.79جنيه للبيع .

 

سعر الدولار اليوم 


أفضل سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.53جنيه للشراء

المركزي المصري يثبيت سعر الفائدة 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اخر اجتماعاتها  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي،أوائل فبراير الجاري، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

ويسعى مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي لإبطاء زيادات أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي ومناقشة مدى ارتفاعها بعد اكتساب المزيد من الثقة في أن التضخم سيتراجع هذا العام.

الدولار سعر الدولار البنك المركزي اليوم الأثنين جنيه

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