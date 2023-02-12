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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

رصد "صدى البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع، حيث تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع مسجلا 30.38 جنيه للشراء و30.48 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش فى سعر الشراء والبيع مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 32.40 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم الأحد 36.60 جنيه للشراء و 36.99جنيه للبيع مقارنة 36.93 جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 6 قروش.

وهبط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.83 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع مقارنة 33.16 جنيه متراجعا 3 قروش.

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الدولار بـ 30.43.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

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تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وارتفع سعر الدولار الأمريكي لنحو 30.38 جنيه للشراء و30.48 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو  32.40جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 36.30 جنيه للشراء و36.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 32.83جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

تراجع سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي نحو 30.48 جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع مقارنة 30.42 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 10 قروش .

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 32.53 جنيه للشراء و32.66 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 36.75جنيه للشراء و 36.88جنيه مقارنة 36.79 جنيه بارتفاع 9 قروش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 32.98جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع .

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