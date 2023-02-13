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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثلوج بهذه المناطق.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم ثاني أيام الدراسة

ثلوج
ثلوج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم والظواهر الجوية على البلاد اليوم ثاني أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، إذ تتعرض البلاد إلى 3 ظواهر جوية اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس اليوم الصادرة أمس ، أن تكون الأجواء باردة في الصباح الباكر مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلة على شمال الصعيد.

شديد البرودة

وضمن نشرة طقس اليوم فيكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

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وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن تكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تكون هناك فرصة لتكون الثلوج على مناطق على جنوب سيناء.

الثلوج 

3 ظواهر جوية 

وضمن طقس اليوم، توجد الظواهر الجوية وهي 3 تشهدها البلاد اليوم ، وأبرزها فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما توجد هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار 

وتشمل قائمة الظواهر الجوية، نشاط رياح وتكون على مناطق من محافظة جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وضمن الظواهر الجوية الثلاثة، فتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية

وعلاوة على الظواهر الجوية، تكون حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 9

العاصمة الإدارية 17 8

6 أكتوبر 17 8

بنهــــا 17 9

دمنهور 16 10

وادى النطرون 17 9

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 9

طنطا 17 9

دمياط 16 10

بورسعيد 17 10

الإسماعيلية 18 7

السويس 17 9

العريش 16 9

رفح 16 8

رأس سدر 17 9
نخل 16 2

كاترين 11 1-

الطور 22 9

طابا 15 10

شرم الشيخ 23 13

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 8

السلوم 14 7

سيوة 17 5

رأس غارب 20 11

الغردقة 24 12

سفاجا 24 12

مرسى علم 25 14

شلاتين 24 15

حلايب 22 14

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 17 8

بني سويف 17 8

المنيا 18 5

أسيوط 18 6

سوهاج 19 7

قنا 22 8

الأقصر 23 9

أسوان 24 9

الوادى الجديد 20 6

أبوسمبل 23 10

الظواهر الجوية الفصل الدراسي الثاني هيئة الأرصاد الجوية شديد البرودة الطقس اليوم

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