الارصاد الجوية.. نصائح مرورية للقيادة بأمان أثناء المطر

تشهد القاهرة وعددا كبيرا من المحافظات الشمالية للبلاد حالة من الطقس غير المستقر ، مما ادى الى انخفاض كبير فى درجات الحرارة ، وفرص كبيرة لسقوط الامطار وبالاخص على المحاور الرئيسية والطرق السريعة.

وعلى الفور حذرت الادارة العامة للمرور من القيادة خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتى من المحتمل ان تكون خطر على الارواح اذا لم يتبع قائد المركبة جميع الارشادات المرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ، واوضحت عدد من النصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور ، وهى كالتالي :

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.