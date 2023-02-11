زيادة أسعار سيارات مبادرة الإحلال .. تفاصيل

أعلنت مبادرة الإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية، عن زيادة سعرية جديدة للسيارات المشاركة فيها ، والتى تتنوع ما بين سيارات من فئة السيدان العائلية واخرى SUV رياضية متعددة الاستخدامات ، وجميعهم تصنيع محلى .
واوضحت مبادرة الإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية، ان زيادة أسعار السيارات داخل المبادرة جاءت بقيمة تتراوح بين 22 إلى 107 ألف جنيه .
اما عن اسعار السيارات المشاركة فى المبادرة بالتفصيل :
1- بي واى دي f3
- الفئة الاولى بسعر 353.375 بزيادة 50 ألف جنيه .
- الفئة الثانية بسعر 403.375 بزيادة 50 ألف جنيه .
2- شيري تيجو3
تاتي السيارة بفئة وحيدة بسعر 497.125 جنيه بزيادة بلغت 96 ألف جنيه .
3- شيري أريزو 5
- الفئة الاولى بسعر 353.125 بزيادة 22 ألف جنيه .
- الفئة الثانية بسعر 418.125 بزيادة 22 ألف جنيه .
4- هيونداي إلنترا HD
- الفئة الاولى بسعر 537.375 بزيادة 107 ألف جنيه .
- الفئة الثانية بسعر 547.375 بزيادة 107 ألف جنيه .
- الفئة الثالثة بسعر 562.375 بزيادة 107 ألف جنيه .
- الفئة الرابعة بسعر 572.375 بزيادة 107 ألف جنيه .
5- هيونداي أكسنت RB
- الفئة الاولى بسعر 437.375 بزيادة 107 ألف جنيه .
- الفئة الثانية بسعر 447.375 بزيادة 107 ألف جنيه .
- الفئة الثالثة بسعر 462.375 بزيادة 107 ألف جنيه .
- الفئة الرابعة بسعر 476.375 بزيادة 107 ألف جنيه .
- الفئة الخامسة بسعر 486.375 بزيادة 107 ألف جنيه .