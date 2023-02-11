زيادة أسعار سيارات مبادرة الإحلال .. تفاصيل

أعلنت مبادرة الإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية، عن زيادة سعرية جديدة للسيارات المشاركة فيها ، والتى تتنوع ما بين سيارات من فئة السيدان العائلية واخرى SUV رياضية متعددة الاستخدامات ، وجميعهم تصنيع محلى .

واوضحت مبادرة الإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية، ان زيادة أسعار السيارات داخل المبادرة جاءت بقيمة تتراوح بين 22 إلى 107 ألف جنيه .

اما عن اسعار السيارات المشاركة فى المبادرة بالتفصيل :

1- بي واى دي f3

بي واى دي f3

- الفئة الاولى بسعر 353.375 بزيادة 50 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 403.375 بزيادة 50 ألف جنيه .

2- شيري تيجو3

شيري تيجو3

تاتي السيارة بفئة وحيدة بسعر 497.125 جنيه بزيادة بلغت 96 ألف جنيه .

3- شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

- الفئة الاولى بسعر 353.125 بزيادة 22 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 418.125 بزيادة 22 ألف جنيه .

4- هيونداي إلنترا HD

هيونداي إلنترا HD

- الفئة الاولى بسعر 537.375 بزيادة 107 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 547.375 بزيادة 107 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 562.375 بزيادة 107 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة بسعر 572.375 بزيادة 107 ألف جنيه .

5- هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

- الفئة الاولى بسعر 437.375 بزيادة 107 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 447.375 بزيادة 107 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 462.375 بزيادة 107 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة بسعر 476.375 بزيادة 107 ألف جنيه .

- الفئة الخامسة بسعر 486.375 بزيادة 107 ألف جنيه .