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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار سيارات مبادرة الإحلال .. تفاصيل

زيادة أسعار سيارات
زيادة أسعار سيارات مبادرة الإحلال

أعلنت مبادرة الإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية، عن زيادة سعرية جديدة للسيارات المشاركة فيها ، والتى تتنوع ما بين سيارات من فئة السيدان العائلية واخرى SUV رياضية متعددة الاستخدامات ، وجميعهم تصنيع محلى .

واوضحت مبادرة الإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لوزارة المالية، ان زيادة أسعار السيارات داخل المبادرة جاءت بقيمة تتراوح بين 22 إلى 107 ألف جنيه .

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اما عن اسعار السيارات المشاركة فى المبادرة بالتفصيل : 

1- بي واى دي f3

بي واى دي f3

- الفئة الاولى بسعر 353.375 بزيادة 50 ألف جنيه .       

- الفئة الثانية بسعر 403.375 بزيادة 50 ألف جنيه .       

 

2- شيري تيجو3

شيري تيجو3

تاتي السيارة بفئة وحيدة بسعر 497.125 جنيه بزيادة بلغت 96 ألف جنيه .

 

3- شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

- الفئة الاولى بسعر 353.125 بزيادة 22 ألف جنيه .       

- الفئة الثانية بسعر 418.125 بزيادة 22 ألف جنيه .       

 

4- هيونداي إلنترا HD

هيونداي إلنترا HD

- الفئة الاولى بسعر 537.375 بزيادة 107 ألف جنيه .     

- الفئة الثانية بسعر 547.375 بزيادة 107 ألف جنيه .      

- الفئة الثالثة بسعر 562.375 بزيادة 107 ألف جنيه .      

- الفئة الرابعة بسعر 572.375 بزيادة 107 ألف جنيه .    

 

5- هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

- الفئة الاولى بسعر 437.375 بزيادة 107 ألف جنيه .     

- الفئة الثانية بسعر 447.375 بزيادة 107 ألف جنيه .      

- الفئة الثالثة بسعر 462.375 بزيادة 107 ألف جنيه .      

- الفئة الرابعة بسعر 476.375 بزيادة 107 ألف جنيه .    

- الفئة الخامسة بسعر 486.375 بزيادة 107 ألف جنيه .   

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