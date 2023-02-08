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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 300 ألف.. 5 سيارات "زيرز" تباع بالسوق المصري

سيارات زيرو بباقة
سيارات زيرو بباقة 300 الف جنيه فى مصر

يشهد سوق السيارات المحلى المصرى ارتفاعات متتالية بأسعار المركبات بداخله ، والتى جعلت هناك زيادات رهيبة فى أسعار " الزيرو"  و "المستعمل" بداخله .

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 يبحث الكثير من المقبلين على شراء سيارات عن اقل اسعار متواجدة بالسوق المحلي سواء " الزيرو"  و "المستعمل"  لذلك خلال السطور التالية نستعرض 5 سيارات "زيرو" بباقة 300 ألف جنيه فى مصر .

 

1- سوزوكي إسبريسو

سوزوكي إسبريسو

تقدم السيارة سوزوكي إسبريسو من خلال فئة واحدة من التجهيزات، مع ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن مع محرك سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 حصانا، وعزم دوران 90 نيوتن/متر.

وتستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 4.6 لتر، وذلك عندما تخوض مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تأتي السيارة بقدرات تسارع تجعلها تنطلق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة تستغرق 14.3 ثانية.

اما عن سعر السيارة سوزوكى اسبريسو

- مانيوال / فول اوبشن 2022 بسعر 299,900 جنيه

 

2- لادا جرانتا

 لادا جرانتا

تعتمد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على محرك بقوة 98 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات بنظام جر أمامي.

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة أنطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقارب 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة لادا جرانتا

- مانيوال / صالون 2022 بسعر 194,500 جنيه   

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 229,500 جنيه      

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 235,500 جنيه      

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه   

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه      

 

3- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن


وتستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اما عن سعر السيارة شانجان ألسفن

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه         

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه      

 

4- سوزوكي سيلاريو

سوزوكي سيلاريو

زودت السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات للفئة الرابعة، حيث يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى بلغت 140 كيلومتر في الساعة.

وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، 65 حصانا، سعة 1000 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن/متر، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 3.7 لتر لكل 100 كيلو متر.

اما عن سعر السيارة سوزوكى سيلاريو

- مانيوال / GA 2022 بسعر 329,900 جنيه       

- مانيوال  GL 2022 بسعر 339,900 جنيه         

- مانيوال / GL ALLOY 2022 بسعر 349,900 جنيه          

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 399,900 جنيه     

 

5- سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، ويعمل ناقلى الحركة المانويل والاتوماتيك المتوفرين فى السيارة بالجر الامامي للعجلات .

ويصل اقصى عزم للدوران للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 إلى 113 نيوتن/متر، ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة سوزوكى ديزاير

- مانيوال 2022 بسعر 359,900 جنيه   

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 419,900 جنيه          

- أوتوماتيك / توب لاين 2022 بسعر 439,000 جنيه          

سوق السيارات المحلى سوزوكي اسبريسو سوزوكي لادا جرانتا سيارات زيرو

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