عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية

مازدا CX-90 موديل
مازدا CX-90 موديل 2024

أعلن مجلس الوزراء عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، ثم نشر قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك .

مازدا CX-90 موديل 2024

لذلك يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن افضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات وأسعار السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية ، وتم طرحها مؤخرا دون الكشف عن سعرها الذى يتم الاعلان عنه عند توافرها لدة وكلائها بالمملكة .

txt

بـ ١٥٠ ألف ريال .. ٥ سيارات SUV بالسعودية

وستستمد السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية ، قوتها من محرك مكوناً من 6 أسطوانات، 3.3 لتر تيربو الجديد لمازدا، والذي يولّد قوة 340 حصاناً، مع عزم 500 نيوتن.متر من الدوران.

مازدا CX-90 موديل 2024

و ستتوفر مازدا CX-90 الجديدة بمحرك آخر، وهو محرك هجين بالقابس بمدى كهربائي صافي، 2.5 لتر مكوناً من 4 أسطوانات، يولّد قوة 323 حصاناً، مع عزم دوران 500 نيوتن.متر، ويأتي مع نظام دفع كلي، مع تمكين السيارة من القيادة بالطاقة الكهربائية الصافية لحوالي 62 كيلومتر، كما تقترن جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات جديد.

 

وظهرا السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية، باكصدام أمامي تم طلاؤه باللون Artisan Red، وهو لون جديد تم استخدامه في سيارات مازدا كبيرة الحجم الجديدة، كما جاء الاكصدام الأمامي بالسيارة يحمل الشعار “Inline 6″، وتوجد به فتحة تهوية أيضاً ، أما عن خلفية فإنها جاءت ضخمة نسبياً بعض الشيء مقارنة بباقي أبعاد السيارة، بالإضافة إلى أنها حصلت على جنوط 21 بوصة اختيارية.

مازدا CX-90 موديل 2024

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية، بثلاثة صفوف من المقاعد، وبالحديث عن المقاعد فإنها جاءت من جلود نابا الفاخرة مع زخرفات خشبية وكروم في مختلف أنحاء المقصورة، وهذا مع تصميم قماشي مستوحى من الثقافة اليابانية التقليدية للوحة القيادة، بالاضافة الى شاشة ترفيهية مركزية 12.3 بوصة، مع ضوابط لمسية متعددة للتحكم في المناخ والمقاعد، بجانب لوحة عدادات رقمية، فضلاً عن توافر مزايا مكيف الهواء للصف الثالث من المقاعد، ومنافذ شحن “USB” إضافية للفئات.

مازدا CX-90 موديل 2024

اما عن سعر السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية، فتشير التوقعات حتى الآن، إلى أن سعر مازدا CX-90 الجديدة قد يبدأ من 40 ألف دولار، على أن يصل سعر الفئات العليا إلى 60 ألف دولار، وهو ما يُعادل 150,102 ريال سعودي، و 225,153 ريال سعودي على الترتيب.

مازدا CX-90 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

ترشيحاتنا

نصيحة من شعبة الذهب للمواطنين| تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

سعر ومواصفات مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

قتلوها ورموها في الزبالة| القصة الكاملة لإنهاء حياة مسنة على يد بنتها وزوجها: زهقنا من طلباتها

أفضل دعاء يوم 15 رجب ينجيك من 35 مصيبة أبرزها الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إضافة هذا المكون إلى وجباتك يساعد على التخلص من الدهون الحشوية

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ