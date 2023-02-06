سعر ومواصفات مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية

أعلن مجلس الوزراء عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، ثم نشر قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك .

مازدا CX-90 موديل 2024

لذلك يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن افضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات وأسعار السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية ، وتم طرحها مؤخرا دون الكشف عن سعرها الذى يتم الاعلان عنه عند توافرها لدة وكلائها بالمملكة .

وستستمد السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية ، قوتها من محرك مكوناً من 6 أسطوانات، 3.3 لتر تيربو الجديد لمازدا، والذي يولّد قوة 340 حصاناً، مع عزم 500 نيوتن.متر من الدوران.

مازدا CX-90 موديل 2024

و ستتوفر مازدا CX-90 الجديدة بمحرك آخر، وهو محرك هجين بالقابس بمدى كهربائي صافي، 2.5 لتر مكوناً من 4 أسطوانات، يولّد قوة 323 حصاناً، مع عزم دوران 500 نيوتن.متر، ويأتي مع نظام دفع كلي، مع تمكين السيارة من القيادة بالطاقة الكهربائية الصافية لحوالي 62 كيلومتر، كما تقترن جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات جديد.

وظهرا السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية، باكصدام أمامي تم طلاؤه باللون Artisan Red، وهو لون جديد تم استخدامه في سيارات مازدا كبيرة الحجم الجديدة، كما جاء الاكصدام الأمامي بالسيارة يحمل الشعار “Inline 6″، وتوجد به فتحة تهوية أيضاً ، أما عن خلفية فإنها جاءت ضخمة نسبياً بعض الشيء مقارنة بباقي أبعاد السيارة، بالإضافة إلى أنها حصلت على جنوط 21 بوصة اختيارية.

مازدا CX-90 موديل 2024

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية، بثلاثة صفوف من المقاعد، وبالحديث عن المقاعد فإنها جاءت من جلود نابا الفاخرة مع زخرفات خشبية وكروم في مختلف أنحاء المقصورة، وهذا مع تصميم قماشي مستوحى من الثقافة اليابانية التقليدية للوحة القيادة، بالاضافة الى شاشة ترفيهية مركزية 12.3 بوصة، مع ضوابط لمسية متعددة للتحكم في المناخ والمقاعد، بجانب لوحة عدادات رقمية، فضلاً عن توافر مزايا مكيف الهواء للصف الثالث من المقاعد، ومنافذ شحن “USB” إضافية للفئات.

مازدا CX-90 موديل 2024

اما عن سعر السيارة مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية، فتشير التوقعات حتى الآن، إلى أن سعر مازدا CX-90 الجديدة قد يبدأ من 40 ألف دولار، على أن يصل سعر الفئات العليا إلى 60 ألف دولار، وهو ما يُعادل 150,102 ريال سعودي، و 225,153 ريال سعودي على الترتيب.