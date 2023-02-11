5 سيارات بالسوق الإماراتى تبدأ من 50 ألف درهم

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات 5 سيارات بسعر يبدا من 50 ألف درهم ، داخل دولة الامارات .

1- ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تستمد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2022 قوتها من محرك 3 سلندر، ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي.

ويمكن للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2022 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية قدرها 14 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أوتوماتيك / GLX MID OPTION 2022 بسعر 49,245 درهم

2- سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه

تستمد السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2019 ، قوتها من محرك مكون 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 115 حصان،150 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

وتتسارع سي إليزية من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.8 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 188 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أوتوماتيك / ATTRACTION 2019 بسعر 55,125 درهم

- أوتوماتيك / ATTRACTION 1.6 2019 بسعر 55,125 درهم

- أوتوماتيك / CONFORT 2019 بسعر 58,275 درهم

- أوتوماتيك / EXCLUSIVE 2019 بسعر 62,475 درهم

3- سوبارو امبريزا

سوبارو امبريزا

تاتى السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 114 حصانا.

وتستهلك السيارة سوبارو امبريزا 2022 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات .

اما عن سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 72,900 درهم

4- سكودا سكالا

سكودا سكالا

تستمد السيارة سكودا سكالا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي للعجلات.

تصل السرعة القصوى للسيارة سكودا سكالا موديل 2022 الى 188 كيلومتر في الساعة، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 11.8 ثوان، وتبلغ متوسط قدرتها على استهلاك الوقود نحو 6.2 لتر عندما تقطع 100 كيلومتر في الساعة، وتصل سعة خزان الوقود نحو 50 لتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أوتوماتيك / AMBITION 2022 بسعر 73,000 درهم

- أوتوماتيك / STYLE 2022 بسعر 78,000 درهم

- أوتوماتيك / STYLE LEATHER 2022 بسعر 86,000 درهم

5- اوبل كورسا

اوبل كورسا

حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على موتور 3 سلندر سعة 1200 سي سي "تيربو"، بقوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الامامي للعجلات .

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 207 كم/ساعة، مع متوسط استهلاك للبنزين يقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كم ، مع القدرة على الوصول إلى 100 كم/ساعة من نقطة السكون خلال 8.7 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق الإماراتى :

- أوتوماتيك / ELEGANCE 5-DOOR 2022 بسعر 74,900 درهم

- أوتوماتيك / ELEGANCE PLUS 5-DOOR 2022 بسعر 79,900 درهم