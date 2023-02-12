الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار بهذه المناطق غدا | الطقس

تشهد حالة الطقس، غدا، استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك وجود فرص لسقوط الأمطار ببعض المناطق.

حالة الطقس غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويظل فرص تكون الصقيع خلال الطقس غدا، على مناطق المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها فرص تكون الثلوج أيضا على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

ويشهد الطقس غدا، استمرار نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون فرص الامطار ضعيفة على مناطق جنوب الصعيد، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 6 درجات

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات