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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

الثلوج- ارشيفية
الثلوج- ارشيفية

تنخفض درجات الحرارة على البلاد اليوم ضمن طقس اليوم، إذ تصل إلى مستويات ما دون الصفر على بعض مناطق جنوب سيناء وأبرزها مرتفعات سانت كاترين، والتي تتهيأ فيها الفرصة إلى تساقط الثلوج.

حالة الطقس

انخفاض درجات الحرارة 

وبحسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية الصادرة بخصوص حالة الطقس اليوم، فتشير التوقعات إلى أن الطقس يكون باردا في الصباح الباكر، ويكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأعلنت الأرصاد أن طقس اليوم يكون مائلا  للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، بينما تشير التوقعات إلى أن الطقس يكون معتدلا على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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الصقيع والثلوج 

وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض مع تقدم ساعات النهار وقدوم الليل، إذ كشف خبراء هيئة الأرصاد عن توقعات الطقس في الفترة المسائية اليوم، والتي تشهد طقسا باردا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، وفرص لتكّون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد 

وبحسب الهيئة ، فإن هناك 3 ظواهر جوية تشهدها البلاد اليوم الخميس ضمن طقس اليوم، ولعل أولها سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق أبرزها من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار

هيئة الأرصاد كشفت أيضا عن الظاهرة الثانية، والتي تتمثل في تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق ،والتي تكون في نطاق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 شبورة مائية

وكشفت هيئة الأرصاد عن الظاهرة الجوية الثالثة ضمن طقس اليوم،  والتي تتمثل في شاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر ضمن طقس اليوم،

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الادارية 17 09

6 اكتوبر 17 08

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 18 09

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 10

بورسعيد 17 09

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 16 10

نخل 14 02

كاترين 10 01-

الطور 20 10

طابا 17 10

شرم الشيخ 23 13

الاسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 09

مطروح 15 08

السلوم 15 07

سيوة 17 03

رأس غارب 22 11

الغردقة 21 10

سفاجا 22 11

مرسى علم 23 12

شلاتين 24 13

حلايب 22 14

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 07

بني سويف 18 06

المنيا 19 05

أسيوط 19 05

سوهاج 17 05

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 10

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 25 10

طقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الصقيع والثلوج درجات الحرارة المتوقعة

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