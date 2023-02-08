بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة سارة بخصوص حالة الطقس، بعد موجة الصقيع التي تضرب البلاد ووصول درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر في بعض مناطق سيناء.

وكشفت هيئة الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الأجواء الشتوية مازالت مستمرة اليوم علي كافة الأنحاء، على أن تتحسن الأجواء يومي الخميس والجمعة.

الأجواء الشتوية

الصقيع

ويكون الطقس اليوم بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد مائلاً للبرودة علي القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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وعن حالة الطقس على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فتكون معتدلة ، بينما بسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

أمطار

وكشفت هيئة الأرصاد في نشرتها اليومية عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد في نشرتها وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى اليوم :

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 درجة مئوية

السواحل الشمالية 15 درجة مئوية

جنوب سيناء 20 درجة مئوية

شمال الصعيد 17 درجة مئوية

جنوب الصعيد 20 درجة مئوية

وكشفت الأرصاد عن تفاصيل حالة البحرين المتوسط والأحمر، فالأول تكون الحالة فيه معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة للأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الموج

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالتفصيل

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 9

6 أكتوبر 16 8

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 17 9

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 16 9

طنطا 16 9

دمياط 16 10

بورسعيد 15 9

الإسماعيلية 17 9

السويس 16 9

العريش 16 9

رفح 15 8

رأس سدر 17 11

نخل 14 4

كاترين 10 1-

الطور 18 11

طابا 15 10

شرم الشيخ 19 13

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 9

مطروح 15 9

السلوم 14 8

سيوة 15 6

رأس غارب 20 12

الغردقة 20 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 21 12

شلاتين 22 14

حلايب 21 15

أبو رماد 21 14

رأس حدربة 21 15

الفيوم 16 6

بني سويف 16 6

المنيا 16 5

أسيوط 17 4

سوهاج 17 5

قنا 18 7

الأقصر 19 7

أسوان 20 9

الوادي الجديد 19 7

أبوسمبل 20 10