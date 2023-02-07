درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

تحذير جديد من الأرصاد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية بإستمرار موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد منذ الأمس وحتى اليوم و ستصل درجات الحرارة إلى تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023 .

شاهد الفيديو

و شاهد ايضا

وقال “ محمود القياتي، إن البلاد مازالت متأثرة بامتداد المنخفض الجوي الموجود على سطح البحر المتوسط وذلك مع وجود امتداد لمنخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وأضاف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة موجة التقلبات الجوية بدأت بالأمس ومازالت مستمرة اليوم أيضًا، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوي