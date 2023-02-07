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تحذير جديد من الأرصاد

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية بإستمرار موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد منذ الأمس وحتى اليوم و ستصل درجات الحرارة إلى تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023  . 

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وقال “ محمود القياتي، إن البلاد مازالت متأثرة بامتداد المنخفض الجوي الموجود على سطح البحر المتوسط وذلك مع وجود امتداد لمنخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وأضاف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة موجة التقلبات الجوية بدأت بالأمس ومازالت مستمرة اليوم أيضًا، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوي

مريم كمال الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية شتاء 2023

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