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انخفاض كبير للسلع في الأسواق

انخفاض تدريجي في أسعار السلع بالأسواق قريبا

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال تغطية خاصة بشأن الأنباء السارة للمواطنين  التي أعلن مجلس الوزارء عنها والمتعلقة بحدوث انخفاض تدريجي في أسعار السلع بالأسواق قريبا. 

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و أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه بمجرد الإنتهاء من مشكلة تراكم السلع في الجمارك، ستقوم المصانع بالإنتاج بطاقتها القصوى، ما ينعكس على الأسعار، وتنخفض وتعود إلى أسعارها المعتدلة مرة أخرى.

أوضح السفير نادر سعد، أن الانخفاض في الأسعار سيكون تدريجيا بسبب التراكم الذي حدث لعدة أشهر في الجمارك، مؤكدًا على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة، وهو الأمر الذي شجع المستثمرين الأجانب على العودة لمصر مرة أخرى، إلى جانب وجود برنامج الطروحات الجديد الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالشركات الناجحة.

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و تتابع الحكومة المصرية عن كثب موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة، مشيرًا إلى أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، ما يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.

المذيعة مريم كمال

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