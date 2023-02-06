الأرصاد تحذر: كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا تؤثر على حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى استمرار تأثير الهواء البارد علي كافة الأنحاء .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس تشهد استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية علي شمال البلاد، مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، كما تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية تتقدم تدريجيا إلي الداخل مع الوقت.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد نشاط رياح شمالية غربية باردة وجافة علي السواحل الشمالية تصل سرعتها إلى 30 عقدة؛ تكون علي القاهرة غربية الاتجاه وتصل 20 عقدة؛ كما تكون علي سيناء أكثر من ذلك، مثيرة للرمال والاتربة علي القاهرة والوجة البحري ومدن القناه وشمال الصعيد وسيناء وعلي إثرها تنخفض الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وتسود أجواء باردة علي كافة الأنحاء؛ ويصل الاحساس بها الي شديد البرودة بحالة الجو بسبب الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة ونشاط الرياح .

اما عن فرص الامطار تبقي قائمة علي السواحل الشمالية والدلتا تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس.

وأرجعت هيئة الأرصاد الموجة الباردة في حالة الطقس، أن كتلة هوائية باردة تهب عبر شمال شرق أوروبا ومنها إلى البحر المتوسط حتي تصل الي سواحل البلاد وتتقدم تدريجيا إلي الداخل لتشمل كافةالأنحاء بمختلف الظواهرالجوية.

️ومن المتوقع خلال ساعات الليل وحتى اخر ساعات اليوم الاثنين ان يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 16 درجة والصغري 10.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد المناطق التي لها ظهير صحراوي انخفاض كبير في درجة الحرارة الصغري كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.

️كما تتكاثر السحب علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس.

ترتفع الامواج بشكل كبير لتصل إلي 6 أمتار على البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح كما يؤدي أيضا إلي إثارة الرمال والأتربة علي القاهرة والوجة البحري ومدن القناه شمال الصعيد وسيناء .

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، بمختلف الانحاء كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات