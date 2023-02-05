لسوء حالة الطقس.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

توقفت حركة الصيد والملاحة ،اليوم الأحد، بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية، وموجة الطقس التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد والملاحة، لحين تحسن الأحوال الجوية على مدن وقرى المحافظة.



وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة حالة الطقس وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدا أن أعمال الصيد بميناء الصيد توقفت، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتوقف حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.



وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد ،حرصا سلامتهم ، وضماناً لعدم تعرضهم للأمواج المرتفعة وسرعة الرياح، موجها بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولاً بأول.