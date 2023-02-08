موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية و الطقس .

قالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء الشتوية مازالت مستمرة اليوم علي جميع الأنحاء

وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم مائل للبرودة علي القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشارت إلى إن حالة الطقس ستكون معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وسيكون الطقس باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد

ولفتت إلى أن الصقيع سيتكون على المزروعات وعلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

اما المفاجأة السارة التى كشفت عنها الهيئة فقد توقعت تحسن هذه الأجواء يومى الخميس والجمعة المقبلين

وعن توقعاتها حول الاماكن التى من الممكن أن تشهد سقوط أمطار اليوم

فقالت انها تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى

ولفتت إلى أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اما عن حالة البحرين

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