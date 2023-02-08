عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

تقلبات الطقس
تقلبات الطقس

واصل الطقس الشتوي إلى معظم أنحاء البلاد، وتعد التقلبات الجوية من أكثر الأشياء التي تؤثر على الصحة بشكل كبير .

تعد نزلات البرد والإنفلونزا والمواد المسببة للحساسية والملوثات من أكثر أسباب آلام الجيوب الأنفية شيوعًا مع تقلبات الطقس.

txt

أول رد فعل من الشيف بوراك بعد شائعة إصابته جراء زلزال تركيا

txt

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

نصائح لتقلبات الطقس في شهر أمشير

1) ارتدِ ملابس دافئة
ارتدِ طبقات مع طبقة خارجية مقاومة للرياح.
عندما يكون الجو باردًا ، ارتدِ قبعة أو قفازات أو قفازات عازلة. 

حافظي على دفء وجهك مع وشاح أو أنبوب عنق أو قناع للوجه.

ارتدِ أحذية دافئة ومقاومة للماء، عندما يكون الجو شديد البرودة ، أو عندما تكون الرياح شديدة البرودة ، قم بتغطية أكبر قدر ممكن من الجلد المكشوف، تفقد أطراف جسمك ، مثل الأذنين والأنف وأصابع اليدين والقدمين الحرارة بشكل أسرع.

2) ابحث عن مأوى
عندما تكون برودة الرياح شديدة ، اخرج من الريح وقلل من الوقت الذي تقضيه في الخارج.

3) ابق جافًا
الملابس المبللة تتسبب في قشعريرة الجسم بسرعة.

قم بإزالة طبقات الملابس الخارجية أو افتح معطفك إذا كنت تتعرق.

4) حافظ على نشاطك
سيساعدك المشي أو الجري على الدفء عن طريق توليد حرارة الجسم.

5) انتبه
انتبه لعلامات قضمة الصقيع وانخفاض درجة حرارة الجسم .

بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالبرد ، وخاصة الأطفال وكبار السن والذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.

تحقق من الأقارب والجيران المسنين للتأكد من أنهم دافئون بدرجة كافية ولديهم إمدادات كافية ، خاصة عندما يكون الطقس باردًا أو ثلجيًا. 

قد لا يشعرون بالراحة عند الخروج للتسوق وقد يحتاجون إلى طعام وأدوية وإمدادات أخرى.

انخفاض حرارة الجسم، يمكن أن يؤدي الشعور بالبرد لفترة طويلة إلى انخفاض درجة حرارة الجسم

يمكن أن يحدث الارتعاش والارتباك وفقدان السيطرة على العضلات (مثل صعوبة المشي).

txt

مشوفتهاش قبل كدا .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا

txt

من غير أدوية .. 7 طرق طبيعية للتخلص من ألم الأسنان

خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب التهاب الجيوب الأنفية والاحتقان الذي يسببه تقلب الطقس والأتربة

استخدم المرطب

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ألم الجيوب الأنفية، "يمكنك تشغيل دش ساخن واستنشاق البخار".

"أو ضع منشفة بخارية على رأسك - فهذا علاج قديم للتخفيف من آلام الجيوب الأنفية." إذا كنت تستخدم جهاز ترطيب ، فتأكد من تنظيفه يوميًا .

استخدم محلول ملحي للأنف

يمكنك شراء محلول ملحي من الصيدلية أو يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط 1/4 ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ. 

توصي الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة باستخدام الملح الخالي من اليوديد والماء المقطر (أو الماء المغلي والمبرد مسبقًا). إذا كنت تشتري قطرة ملحية جاهزة أو رذاذ أو رذاذ ، فتأكد من أنها لا تحتوي على مزيل للاحتقان.

ماذا تفعل خلال عاصفة ترابية 

احمِ نفسك أثناء العاصفة الترابية من خلال:

عندما تكون الرياح قوية والأرض جافة ، قد يكون من الصعب تجنب الغبار والطقس السيء، ومع ذلك ، يمكنك المساعدة في تقليل الغبار المتطاير عن طريق القيادة بشكل أبطأ على الطرق غير المعبدة وتأجيل المشاريع في المنزل التي تثير الغبار

البقاء في الداخل قدر الإمكان.
غلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية.
تغطية أنفك وفمك.
لبس قناع مصمم لمنع جزيئات الغبار.
مراقبة التغيرات المفاجئة في الرؤية أثناء القيادة.
تجنب القيادة في ظروف الرياح عندما يحتمل أن تتطاير الرياح.
سحب وتشغيل المصابيح الأمامية كإجراء وقائي

عند الاستنشاق ، يمكن أن تترسب جزيئات الغبار الصغيرة في عمق رئتيك ، مما يؤدي إلى تهيج أو إتلاف الأنسجة الحساسة في الجهاز التنفسي والإضرار بصحتك. 

هذه الجسيمات الدقيقة ، المعروفة باسم الجسيمات ، أو PM10 ، يبلغ حجمها حوالي سُبع حجم شعرة الإنسان، الأكثر عرضة للخطر هم الرضع ، والأطفال الصغار ، والأشخاص المصابون بالربو ، والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي ، وكبار السن ، وأولئك الذين يمارسون أنشطة شاقة في الهواء الطلق

المصدر ecology 

الطقس الطقس الشتوي نصائح لتقلبات الطقس في شهر أمشير الجيوب الانفية العاصفة الترابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

هل تشهد مصر زلزالا كبيرا.. البحوث الفلكية تجيب

منع ممارسة أي نشاط كروي ..إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن كهربا

مهلة شهرين | عمر ربيع ياسين يعلن قرار الفيفا النهائي في قضية كهربا

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من الشيف بوراك بعد شائعة إصابته جراء زلزال تركيا

نشرة المرأة والصحة| حقيقة وفاة بلوجر شهير في زلزال تركيا.. سعر صادم لساعة أحلام الشامسي في أحدث ظهور لها

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ملابس لافتة.. جنا عمرو دياب بإطلالة تستعرض جمالها| شاهد

للشعور بالدفء.. طريقة تحضير السحلب زي الكافيهات

لو مغشوش بالمواد الكيميائية..طريقة تحضير صابون المواعين في المنزل

لمرضى الجيوب الأنفية.. 3 طرق طبيعية لحمايتك من الأتربة 

ماذا يحدث للجسم عند الشعور بالزلزال؟

ترشيحاتنا

المشاط تستعرض الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة

للحماية من العنف.. جوجل تضيف ميزة «البحث الآمن الموسع» في محركها

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

قرار عاجل من تبون باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا

توقعات بارتفاع أسعاره عالميا الفترة المقبلة.. زيادة احتياطي الذهب بمصر لـ125 طنا

فزع في الهرم .. ميل برج 15 طابقا والأهالي : الحقونا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

لو حسيت باكتئاب.. 3 أكلات ترفع هرمون السعادة سريعا

هاخده يعيش مع بناتي..حليمة بولند تعرض تبنى طفل سوري فقد أهله بالزلزال

أول رد فعل من الشيف بوراك بعد شائعة إصابته جراء زلزال تركيا

فيديو

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

بتوجيهات من السيسي.. جسر جوي من المساعدات الطبية العاجلة لتركيا وسوريا

تفاصيل جديدة حول امتحانات الثانوية العامة يعلنها وزير التعليم

هل تدهورت حالته الصحية..ماذا حدث لـ الشيف بوراك في زلزال تركيا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ