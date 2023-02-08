10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

واصل الطقس الشتوي إلى معظم أنحاء البلاد، وتعد التقلبات الجوية من أكثر الأشياء التي تؤثر على الصحة بشكل كبير .

تعد نزلات البرد والإنفلونزا والمواد المسببة للحساسية والملوثات من أكثر أسباب آلام الجيوب الأنفية شيوعًا مع تقلبات الطقس.

نصائح لتقلبات الطقس في شهر أمشير

1) ارتدِ ملابس دافئة

ارتدِ طبقات مع طبقة خارجية مقاومة للرياح.

عندما يكون الجو باردًا ، ارتدِ قبعة أو قفازات أو قفازات عازلة.

حافظي على دفء وجهك مع وشاح أو أنبوب عنق أو قناع للوجه.

ارتدِ أحذية دافئة ومقاومة للماء، عندما يكون الجو شديد البرودة ، أو عندما تكون الرياح شديدة البرودة ، قم بتغطية أكبر قدر ممكن من الجلد المكشوف، تفقد أطراف جسمك ، مثل الأذنين والأنف وأصابع اليدين والقدمين الحرارة بشكل أسرع.

2) ابحث عن مأوى

عندما تكون برودة الرياح شديدة ، اخرج من الريح وقلل من الوقت الذي تقضيه في الخارج.

3) ابق جافًا

الملابس المبللة تتسبب في قشعريرة الجسم بسرعة.

قم بإزالة طبقات الملابس الخارجية أو افتح معطفك إذا كنت تتعرق.

4) حافظ على نشاطك

سيساعدك المشي أو الجري على الدفء عن طريق توليد حرارة الجسم.

5) انتبه

انتبه لعلامات قضمة الصقيع وانخفاض درجة حرارة الجسم .

بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالبرد ، وخاصة الأطفال وكبار السن والذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.

تحقق من الأقارب والجيران المسنين للتأكد من أنهم دافئون بدرجة كافية ولديهم إمدادات كافية ، خاصة عندما يكون الطقس باردًا أو ثلجيًا.

قد لا يشعرون بالراحة عند الخروج للتسوق وقد يحتاجون إلى طعام وأدوية وإمدادات أخرى.

انخفاض حرارة الجسم، يمكن أن يؤدي الشعور بالبرد لفترة طويلة إلى انخفاض درجة حرارة الجسم

يمكن أن يحدث الارتعاش والارتباك وفقدان السيطرة على العضلات (مثل صعوبة المشي).

خطوات يمكنك اتخاذها لتجنب التهاب الجيوب الأنفية والاحتقان الذي يسببه تقلب الطقس والأتربة

استخدم المرطب

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ألم الجيوب الأنفية، "يمكنك تشغيل دش ساخن واستنشاق البخار".

"أو ضع منشفة بخارية على رأسك - فهذا علاج قديم للتخفيف من آلام الجيوب الأنفية." إذا كنت تستخدم جهاز ترطيب ، فتأكد من تنظيفه يوميًا .

استخدم محلول ملحي للأنف

يمكنك شراء محلول ملحي من الصيدلية أو يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط 1/4 ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ.

توصي الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة باستخدام الملح الخالي من اليوديد والماء المقطر (أو الماء المغلي والمبرد مسبقًا). إذا كنت تشتري قطرة ملحية جاهزة أو رذاذ أو رذاذ ، فتأكد من أنها لا تحتوي على مزيل للاحتقان.

ماذا تفعل خلال عاصفة ترابية

احمِ نفسك أثناء العاصفة الترابية من خلال:

عندما تكون الرياح قوية والأرض جافة ، قد يكون من الصعب تجنب الغبار والطقس السيء، ومع ذلك ، يمكنك المساعدة في تقليل الغبار المتطاير عن طريق القيادة بشكل أبطأ على الطرق غير المعبدة وتأجيل المشاريع في المنزل التي تثير الغبار

البقاء في الداخل قدر الإمكان.

غلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية.

تغطية أنفك وفمك.

لبس قناع مصمم لمنع جزيئات الغبار.

مراقبة التغيرات المفاجئة في الرؤية أثناء القيادة.

تجنب القيادة في ظروف الرياح عندما يحتمل أن تتطاير الرياح.

سحب وتشغيل المصابيح الأمامية كإجراء وقائي

عند الاستنشاق ، يمكن أن تترسب جزيئات الغبار الصغيرة في عمق رئتيك ، مما يؤدي إلى تهيج أو إتلاف الأنسجة الحساسة في الجهاز التنفسي والإضرار بصحتك.

هذه الجسيمات الدقيقة ، المعروفة باسم الجسيمات ، أو PM10 ، يبلغ حجمها حوالي سُبع حجم شعرة الإنسان، الأكثر عرضة للخطر هم الرضع ، والأطفال الصغار ، والأشخاص المصابون بالربو ، والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي ، وكبار السن ، وأولئك الذين يمارسون أنشطة شاقة في الهواء الطلق

المصدر ecology