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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025

الدولار
الدولار
محمد صبيح

أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025، ارتفعت بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات واسعار العديد من السلع.


سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 
 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار بنك الاسكندرية 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 
 

سعر الدولار  البنك الاهلي الكويتي 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في ميد بنك 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك مصر  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك أبوظبي التجاري  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك البركة  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 
 

سعر الدولار  في المصرف العربي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك التجاري الدولي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك تنمية الصادرات  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك فيصل  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في المصرف المتحد 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك القاهرة  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك أبو ظبي الاول  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك الكويت الوطني  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في  بنك قناة السويس  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك اتش اس بي سي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك العقاري المصري العربي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه 

للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك العربي الافريقي  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في بنك الشركة المصرفية 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  في البنك الاهلي المتحد  49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.27جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر صرف الدولار الان سعر الدولار أمام الجنيه أسعار الدولار مقابل الجنيه الدولار الجنيه أسعار صرف العملات سعر الدولار مصر

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