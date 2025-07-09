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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد استئناف عملها.. البورصة: ملتزمون بالحفاظ على عدالة السوق وتكافؤ الفرص

ارشيفيه
ارشيفيه
محمد صبيح

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، استئناف تداولها اليوم، ويأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة.

وتؤكد البورصة المصرية، في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.

وتجدد البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.

وتؤكد البورصة المصرية الموضوعي والمعطيات وتجدد البورصة التزامها الكامل

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