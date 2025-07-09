بعد استئناف عملها.. البورصة: ملتزمون بالحفاظ على عدالة السوق وتكافؤ الفرص

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، استئناف تداولها اليوم، ويأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة.

وتؤكد البورصة المصرية، في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.

وتجدد البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.