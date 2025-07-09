استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 9 يوليو

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.





أسعار الحديد اليوم:





حديد عز: 39,800 جنيه للطن





حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن





حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن





حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن





حديد العتال: 38,000 جنيه للطن





حديد العشري: 37,500 جنيه للطن





حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن





حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن





حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن





حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن





تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم:





أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن





أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن





أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن





أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن





أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن





أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن





أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن





أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن





أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن





أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن





بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.





ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانباستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.