بشاشة AMOLED 144Hz.. تكنو تكشف النقاب عن سلسلة Tecno Spark 40

كشفت شركة تكنو ، رسميًا عن سلسلة هواتفها الجديدة كليًا SPARK 40، والتي تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الهواتف الذكية من الفئة الأساسية والمتوسطة، مع أربعة طرز جديدة، SPARK 40 Pro+، وSPARK 40 Pro، وSPARK 40، وSPARK 40C، وقدجمعت الشركة بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الفاخر وميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزة بأسعار مناسبة.



تصميم فائق النحافة

من أبرز ميزات سلسلة SPARK 40 تصميمها فائق النحافة، ​​يخطف SPARK 40 Pro+ الأضواء كأرق هاتف منحني مزود بشحن لاسلكي في العالم بسُمك 6.49 مم فقط، بينما يتخلف SPARK 40 Pro عنه بفارق ضئيل بسُمك 6.69 مم. يتوفر كل جهاز بأربعة ألوان عصرية، تشمل الأسود غير اللامع والأبيض والتيتانيوم، مما يجذب مستخدمي الجيل Z.

ويتميز التصميم بالمتانة، مع مقاومة للغبار والماء وفقًا لمعيار IP64. طرازا Pro+ وPro محميان بزجاج Corning® Gorilla Glass 7i، مما يضمن لهما تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر، كما يعمل الهاتفان بسلاسة حتى مع الأصابع المبللة أو الزيتية، وهي ميزة عملية للاستخدام اليومي.



أداء قوي مع بطارية تدوم طويلاً

يُطلق هاتف SPARK 40 Pro+ أول معالج MediaTek Helio G200 في العالم بتقنية 6 نانومتر. وقد حقق هذا المعالج تقييمًا رائعًا على AnTuTu بلغ حوالي 470,000، مما يضمن أداءً سريعًا وسلسًا. يعمل هاتف SPARK 40 Pro بمعالج G100 Ultimate القوي. تأتي جميع الطرازات الرئيسية في السلسلة مزودة ببطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع الفائق بقوة 45 واط. يقدم طراز Pro+ شحنًا لاسلكيًا سريعًا بقوة 30 واط، وهو الأول من نوعه في فئته السعرية، بالإضافة إلى شحن لاسلكي عكسي بقوة 5 واط. تساعد ميزة الشحن السريع على تقليل الحرارة أثناء جلسات اللعب. تضمن TECNO صحة بطارية تصل إلى 80% حتى بعد 2000 دورة شحن كاملة، وتقدم ضمان أداء لمدة خمس سنوات.



شاشة وصوت من الدرجة الرائدة



يتميز كلٌّ من هاتفي SPARK 40 Pro+ وPro بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مما يوفر صورًا نابضة بالحياة وتمريرًا فائق السلاسة.



ميزات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية

دمجت تكنو الذكاء الاصطناعي بعمق في سلسلة SPARK 40 من خلال مساعدها "إيلا"، الذي يعمل بمنصات رائدة مثل ChatGPT وDeepSeek وGemini. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأدوات ذكية مثل البحث باستخدام الدوائر، وتلخيص المكالمات مباشرةً، وإزالة الخلفية من الصور، وتحويل المستندات إلى نصوص كما أن ميزات الترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل السلسلة بنظام HIOS 15، أحدث نظام برمجي من تكنو، والذي يدعم وضع النظام المزدوج وواجهة استخدام أكثر سهولة.

التصوير الفوتوغرافي والاتصال

تعد الكاميرا الرئيسية في سلسلة SPARK 40 مزودة بمستشعر فائق الوضوح بدقة 50 ميجابكسل وشاشات AMOLED، وشحن لاسلكي، وميزات الذكاء الاصطناعي