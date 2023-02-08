عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول رد فعل من الشيف بوراك بعد شائعة إصابته جراء زلزال تركيا

الشيف بوراك
الشيف بوراك

تصدر الشيف بوراك مؤشر البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي بعد زلزال تركيا.

وأصبح الشيف بوراك ، حديث السوشيال الميديا، بسبب ما قام بفعله بعد حدوث الزلزال بشكل سريع وتحركه المباشر.

txt

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

txt

ماذا يحدث للجسم عند الشعور بالزلزال؟

فقام الشيف بوراك، بتجهيز شاحنات كبيرة من الطعام ومساعدات كبيرة للمتضررين بسبب الزلزال.

ويعد الشيف بوراك، من أكثر مشاهير السوشيال ميديا الذين يحرصون على تقديم المساعدة بشكل دائم وسريع لكل من يستحقها .

كما قام العديد من متابعين الشيف بوراك، على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر العديد من الصور والفيديوهات التي قام من خلالها بتوزيع كافة الاحتياجات التي يريدها المتضررين، وذلك ليقوموا بشكره على ما فعله.

بوراك الشيف بوراك رد فعل الشيف بوراك إصابة الشيف بوراك اخبار الشيف بوراك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تشهد مصر زلزالا كبيرا.. البحوث الفلكية تجيب

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

قيد لاعبي الزمالك الأحد.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

مشهد عجيب بدمياط.. الرياح تقتلع الأكشاك على الطريق

موضوعات متعلقة

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ملابس لافتة.. جنا عمرو دياب بإطلالة تستعرض جمالها| شاهد

للشعور بالدفء.. طريقة تحضير السحلب زي الكافيهات

لو مغشوش بالمواد الكيميائية..طريقة تحضير صابون المواعين في المنزل

لمرضى الجيوب الأنفية.. 3 طرق طبيعية لحمايتك من الأتربة 

ماذا يحدث للجسم عند الشعور بالزلزال؟

لن تصدق.. نبات طبي يعالج الزهايمر | تفاصيل

بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

بعد عرض بريطانيا.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن الطائرات المقاتلة

هل كثرت الزلازل غضب من الله وعلامة لقرب يوم القيامة؟ علي جمعة يجيب

بفضل كوالكوم.. سامسونج تطلق هواتف Galaxy S24 القادمة بمعالج أقوى من Apple

أول رد فعل من الشيف بوراك بعد شائعة إصابته جراء زلزال تركيا

عبر حملة شعبية.. 25 مليون ريال سعودي لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

إضراب في مطار بن جوريون بـ إسرائيل يشل حركة الرحلات الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أشياء لإزالة الشوك من الجلد دون ألم

نشرة المرأة والصحة| حقيقة وفاة بلوجر شهير في زلزال تركيا.. سعر صادم لساعة أحلام الشامسي في أحدث ظهور لها

هل توفي ياسين جنكيز في زلزال تركيا المدمر؟.. اعرف الحقيقة

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بيع الخبز بالفيزا وكتاكيت على بطاقة التموين.. محاولات لتخفيف العبء عن المواطن

80 هزة في يوم واحد.. زلازل جديدة تضرب تركيا وفلسطين

وجه جديد.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد/ فيديوجراف

زلزال سوريا.. طفلة تثير تعاطف العالم خلال إنقاذها وشقيقها من تحت الأنقاض "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ