أول رد فعل من الشيف بوراك بعد شائعة إصابته جراء زلزال تركيا

تصدر الشيف بوراك مؤشر البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي بعد زلزال تركيا.

وأصبح الشيف بوراك ، حديث السوشيال الميديا، بسبب ما قام بفعله بعد حدوث الزلزال بشكل سريع وتحركه المباشر.

فقام الشيف بوراك، بتجهيز شاحنات كبيرة من الطعام ومساعدات كبيرة للمتضررين بسبب الزلزال.

ويعد الشيف بوراك، من أكثر مشاهير السوشيال ميديا الذين يحرصون على تقديم المساعدة بشكل دائم وسريع لكل من يستحقها .

كما قام العديد من متابعين الشيف بوراك، على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر العديد من الصور والفيديوهات التي قام من خلالها بتوزيع كافة الاحتياجات التي يريدها المتضررين، وذلك ليقوموا بشكره على ما فعله.