ماذا يحدث للجسم عند الشعور بالزلزال؟

أصبحت الزلازل أكثر تكرارا في الأشهر القليلة الماضية ، وأكبر بكثير خلال الفترة الحالية.

للمساعدة في تخفيف بعض التوتر الذي قد تواجهه ، نريد أن نشارك أن جسمك مصمم للبقاء على قيد الحياة بعد الزلزال .

يمكن لجسمك امتصاص الصدمات حيث تم إنشاؤه ليكون مرنًا ويتألف عمودك الفقري من ممتصات صدمات مدمجة.

على الرغم من أن أجسامنا يمكن أن تمتص الصدمات ، إلا أن الإصابات يمكن أن تظهر ، والأسوأ من ذلك ، يمكن أن يظهر الضغط على الكوارث غير المتوقعة والمحتملة.

هذه مشكلة لأن الدراسات أكدت مرارًا وتكرارًا أن الإجهاد عامل رئيسي في التسبب في الألم وإضعاف جهاز المناعة.

نتيجة لذلك ، على الرغم من أنك قد تشعر بتحسن ، إلا أنه يجب عليك التأكد من محاذاة العمود الفقري بشكل صحيح.

المصدر lavernachiro