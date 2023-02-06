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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند الشعور بالزلزال؟

زلزال
زلزال

أصبحت الزلازل أكثر تكرارا في الأشهر القليلة الماضية ، وأكبر بكثير خلال الفترة الحالية.

للمساعدة في تخفيف بعض التوتر الذي قد تواجهه ، نريد أن نشارك أن جسمك مصمم للبقاء على قيد الحياة بعد الزلزال .

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يمكن لجسمك امتصاص الصدمات حيث تم إنشاؤه ليكون مرنًا ويتألف عمودك الفقري من ممتصات صدمات مدمجة.

على الرغم من أن أجسامنا يمكن أن تمتص الصدمات ، إلا أن الإصابات يمكن أن تظهر ، والأسوأ من ذلك ، يمكن أن يظهر الضغط على الكوارث غير المتوقعة والمحتملة. 

هذه مشكلة لأن الدراسات أكدت مرارًا وتكرارًا أن الإجهاد عامل رئيسي في التسبب في الألم وإضعاف جهاز المناعة. 

نتيجة لذلك ، على الرغم من أنك قد تشعر بتحسن ، إلا أنه يجب عليك التأكد من محاذاة العمود الفقري بشكل صحيح.

المصدر lavernachiro

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