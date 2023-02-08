مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار ارتفاع سعر الاسبراجوس حالة واسعة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد انتشار أخبار ارتفاع سعر الاسبراجوس بدأ المصريون في تداول عبارات مضحكة وسخرية من سعره، وهم في الأصل لا يعرفون ما هو هذا النبات.

ويعد نبات الهليون “الاسبراجوس” أحد النباتات التي تندرج تحت فصيلة السوسن، والتي شملت العديد من النباتات مثل الثوم والبصل والكراث، كما يعتبر أحد النباتات العشبية ذات الفائدة العالية، فهو يحتوى على نسبة كبيرة من الفوليك الذي يحتاجه جسم الإنسان، وبشكل خاص للسيدة التي تنوى الإنجاب.

ويحتوي الاسبراجوس على قيمة غذائية عالية، فهو مضاد للكثير من الأمراض السرطانية، علاوة على كونه غنيا بفيتامين C وفيتامين B6، ويبدأ موسمه من شهر مايو وحتى نهاية شهر يونيو.