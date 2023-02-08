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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار ارتفاع سعر الاسبراجوس حالة واسعة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد انتشار أخبار ارتفاع سعر الاسبراجوس بدأ المصريون في تداول عبارات مضحكة وسخرية من سعره، وهم في الأصل لا يعرفون ما هو هذا النبات.  

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ويعد نبات الهليون “الاسبراجوس” أحد النباتات التي تندرج تحت فصيلة السوسن، والتي شملت العديد من النباتات مثل الثوم والبصل والكراث، كما يعتبر أحد النباتات العشبية ذات الفائدة العالية، فهو يحتوى على نسبة كبيرة من الفوليك الذي يحتاجه جسم الإنسان، وبشكل خاص للسيدة  التي تنوى الإنجاب.

ويحتوي الاسبراجوس على قيمة غذائية عالية، فهو مضاد للكثير من الأمراض السرطانية، علاوة على كونه غنيا بفيتامين C وفيتامين B6، ويبدأ موسمه من شهر مايو وحتى نهاية شهر يونيو.

 

الاسبراجوس سعر الاسبراجوس فيتامين C فيتامين B6 فوائد الاسبراجوس

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