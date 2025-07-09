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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال كبير.. وزيرة التضامن: 11803 عدد الأسر الكافلة البديلة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال اللجنة من مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي جهود منظومة الأسر البديلة الكافلة، حيث تهدف منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، خاصة كريمي النسب والمعثور عليهم والمتخلي عنهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تعمل على تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة، والعمل على توفير جميع أسباب الاتزان النفسي والاجتماعي، ومن أهم هذه الأسباب الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة الكافلة، ووضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة، خاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل عن طريق المحاضرات والندوات،  وكذا تدريب الأمهات البديلات، فضلا عن وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ما شهدته المنظومة من إجراءات تستهدف حوكمة شاملة لمنظومة الأسر الكافلة، متضمنة وضع ضوابط دقيقة لاختيار الأسر الكافلة وآليات حماية الأطفال وفحص التظلمات والشكاوى التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن عدد الأسر الكافلة البديلة يبلغ 11803 أسرة، وأن هذا يعكس مدى الإقبال على الكفالة، كما أن عدد الأطفال المكفولين بلغ 11.866 طفلا، مشيرة إلى أن العام الماضي أقرّت اللجنة كفالة لـ 321 طفلا، وخلال هذا العام ارتفع العدد إلى 390 طفلا.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام الاجتماع على تكريم أعضاء اللجنة تقديراً لمجهوداتهم وحرصهم على تحرى كافة معايير الدقة والحوكمة في العمل، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير على كافة المجهودات المبذولة.

وشهد الاجتماع حضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعلاء عبد العاطي مدير عام الرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية "العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي"، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة الأمومة وعدد من رؤساء إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مايا مرسي وزيرة التضامن الدعم للأسر البديلة

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