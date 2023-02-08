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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنخفض درجات الحرارة غدا حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها ، إذ تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على عدة مناطق في جنوب سيناء.

وبحسب نشرة الطقس الصادرة عن الهيئة اليوم، بخصوص حالة الطقس غدا الخميس، فإنه من المقرر أن يكون الطقس باردا غدا، ويكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

 شديد البرودة

شديد البرودة 

وأعلنت الأرصاد أن حالة الطقس غدا في الصباح الباكر تكون باردة ، وتكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وعن حالة الطقس غدا في الليل ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

3 ظواهر جوية 

وهناك 3 ظواهر جوية على البلاد كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أولها  تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة 

أما عن الظاهرة الثانية على البلاد فهي تشمل سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار 

وأعلنت هيئة الأرصاد عن الظاهرة الجوية الثالثة وهي نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 

ارتفاع الأمواج 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط والتي تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية ،  أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
العاصمة الادارية 17 09
6 اكتوبر 17 08
بنهــــا 18 10
دمنهور 17 10
وادى النطرون 18 09
كفر الشيخ 17 10
المنصورة 17 10
الزقازيق 18 10
شبين الكوم 17 09
طنطا 17 09
دمياط 17 10
بورسعيد 17 09
الإسماعيلية 18 09
السويس 17 09
العريش 17 09
رفح 16 08
رأس سدر 16 10
نخل 14 02
كاترين 10 01-
الطور 20 10
طابا 17 10
شرم الشيخ 23 13
الاسكندرية 16 10
العلمين الجديدة 15 09
مطروح 15 08
السلوم 15 07
سيوة 17 03
رأس غارب 22 11
الغردقة 21 10
سفاجا 22 11
مرسى علم 23 12
شلاتين 24 13
حلايب 22 14
أبو رماد 23 14
رأس حدربة 23 15
الفيوم 18 07
بني سويف 18 06
المنيا 19 05
أسيوط 19 05
سوهاج 17 05
قنا 22 08
الأقصر 23 08
أسوان 24 10
الوادى الجديد 22 06
أبوسمبل 25 10

الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية شديد البرودة شبورة مائية أمطار خفيفة الرياح

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