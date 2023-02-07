أجواء شديدة البرودة..الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تحت الصفر في هذه المناطق

يهتم الشعب المصري بمتابعة حالة الطقس من خلال متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية اليومية، خاصة بعد موجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين .

انخفاض درجات الحرارة

وكشف الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال الـ 24 المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، قائلا:" البلاد مازالت متأثرة بإمتداد المنخفض الجوي الموجود على سطح البحر المتوسط وذلك مع وجود امتداد لمنخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تليفزيونية، أن ذروة موجة التقلبات الجوية بدأت بالأمس ومازالت مستمرة اليوم أيضًا، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء شتوية على مدار ساعات اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك نشاط ملحوظ في نشاط الرياح والذي يساعد على زيادة الاحساس بالبرودة.

وأوضح أن نشاط حركة الرياح أدي إلى اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج اليوم لـ 6 أمتار والذي أدى إلى إغلاق بعض الموانئ البحرية.

وتابع أنه بجانب وجود انخفاض بالحرارة ونشاط بالرياح هناك فرص لسقوط أمطار والتي بدأت بالفعل من الأمس واستمرت حتى ساعات الصباح الباكر من اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء ستظل مستمرة حتى نهاية اليوم وبداية من غدًا الأربعاء ستعتدل سرعات الرياح وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن ألواح الإعلانات المعدنية وأكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة والقيادة بحذر على الطرق.

تقلبات جوية

ومن جانبها قات منار غانم عضو المركز الغعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي، مع كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا، مشيرة إلى أن ذروة التقلبات الجوية كانت بالأمس.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار حالة التقلبات الجوية، ونشاط الرياح، لتصل سرعتة إلى 45كم/ الساعة، موضحة أن الرياح سيتسبب في زيادة برودة الطقس وإضطراب حركة الملاحة البحرية.

واسترسلت: سنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمي 16 درجة مئوي، وهي تعد أقل درجة حرارة يتم تسجيلها خلال الشتاء الحالي.

ولفتت إلى أن الطقس ليلا سيكون شديد البرودة، وتسجل درجة الحرارة 9 درجات على القاهرة الكبري، وتصل إلى تحت الصفر في مدن ومحافظات سيناء.

وأشارت إلى وجود تكاثر للسحب المتوسطة والغزيرة، على معظم محافظات البلاد، ومن الغد ستبدأ حالة التقلبات في التحسن النسبي، ولكن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض حتر نهاية الأسبوع الحالي.

وتابعت:" نشاط الرياح الذي شعرنا به أمس، الاثنين، ونشعر به اليوم، الثلاثاء، يجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة أقل من المعدلات، وتتراوح درجة الحرارة خلال فترة الليل بين حوالي 7 و8 درجات بسبب نشاط الرياح، و4 درجات لمحافظات شمال الصعيد، أى أجواء قارسة البرودة خلال فترات الليل.

وأوضحت أن مرتفعات سانت كاترين تسجل 2 تحت الصفر، لافتة إلى أن شهر فبراير يعتبر ذروة فصل الشتاء، وبالفعل تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، وسرعات الرياح وصلت بالأمس إلى 60 كم في الساعة، وكان هناك اضطراب شديد على البحر المتوسط.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية اليوم ولكن بصورة أقل، متابعة أن اليوم هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار، وتكون كمياتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وتمتد إلى محافظات جنوب الوجه البحري، ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وخفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة من اليوم.