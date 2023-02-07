فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال الـ 24 المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقال “القياتي” خلال حواره المُذاع عبر فضائية " اكسترا نيوز"، إن البلاد مازالت متأثرة بامتداد المنخفض الجوي الموجود على سطح البحر المتوسط وذلك مع وجود امتداد لمنخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.



انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية



وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة موجة التقلبات الجوية بدأت بالأمس ومازالت مستمرة اليوم أيضًا، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.

أجواء شتوية



وأشار إلى أن الأجواء الشتوية على مدار ساعات اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك نشاط ملحوظ في نشاط الرياح والذي يساعد على زيادة الاحساس بالبرودة.

نشاط بحركة الرياح واضطراب الملاحة البحرية



وأوضح أن نشاط حركة الرياح أدي إلى اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج اليوم لـ 6 أمتار والذي أدى إلى إغلاق بعض الموانئ البحرية.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ



وتابع أنه بجانب وجود انخفاض بالحرارة ونشاط بالرياح هناك فرص لسقوط أمطار والتي بدأت بالفعل من الأمس واستمرت حتى ساعات الصباح الباكر من اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء ستظل مستمرة حتى نهاية اليوم وبداية من غدًا الأربعاء ستعتدل سرعات الرياح وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن ألواح الإعلانات المعدنية وأكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة والقيادة بحذر على الطرق.

