أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

كشفت د. منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ، والتقلبات الجوية، التي تضرب البلاد.

وقالت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي، مع كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا، مشيرة إلى أن ذروة التقلبات الجوية كانت بالأمس.



انخفاض درجات الحرارة وأمطار

وأضافت أنه من المتوقع استمرار حالة التقلبات الجوية، ونشاط الرياح، لتصل سرعتة إلى 45كم/ الساعة، موضحة أن الرياح سيتسبب في زيادة برودة الطقس وإضطراب حركة الملاحة البحرية.

واسترسلت: سنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمي 16 درجة مئوي، وهي تعد أقل درجة حرارة يتم تسجيلها خلال الشتاء الحالي.

ولفتت إلى أن الطقس ليلا سيكون شديد البرودة، وتسجل درجة الحرارة 9 درجات على القاهرة الكبري، وتصل إلى تحت الصفر في مدن ومحافظات سيناء.

وأشارت إلى وجود تكاثر للسحب المتوسطة والغزيرة، على معظم محافظات البلاد، ومن الغد ستبدأ حالة التقلبات في التحسن النسبي، ولكن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض حتر نهاية الأسبوع الحالي.

