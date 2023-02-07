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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري مناعة يُحذر من خطورة الطقس البارد.. و3 نصائح لتجنبها|فيديو

خطورة البرودة|أرشيفية
خطورة البرودة|أرشيفية

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الاستهوان بانخفاض درجات الحرارة لأنه أحيانًا تصل درجة الحرارة لـ 60 تحت الصفر في كل من روسيا وكندا، والذي قد يؤدي لبتر الأصابع والأذن، واصفًا إياها: "خطيرة جدًا".


وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن البرودة تؤدي إلى نقص المناعة، بالإضافة إلى أن البرودة بدون تدفئة تؤثر سلبًا على الدورة الدموية في الجسم مما يمثل خطرًا على القلب والجهاز التنفسي.


وأكد أنه يجب الوقاية من الفيروسات التي تجد البرودة بيئة مناسبة لنموها من خلال ارتداء الكمامة وغسل اليدين، لافتًا إلى أهمية تدفئة الجلد جيدًا من خلال ارتداء الجوارب والملابس الثقيلة.
 

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